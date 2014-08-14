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市场报道 | 2014年 8月 15日 星期五 06:22 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--8月15日-8月22日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前

8月11日当周

8月15日(五)

1230 加拿大就业岗位变动(万个) 7月 增加2 减少0.94

失业率 7.1% 7.1%

就业参与率 66.10% 66.10%

1230 加拿大制造业销售(较前月) 6月 +0.4% +1.6%

1230 美国纽约联储制造业指数 8月 20.00 25.60

1230 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 +0.1% +0.4%

(较上年同期) +1.8% +1.9%

核心最终需求PPI(较前月) +0.2% +0.2%

(较上年同期) +1.6% +1.8%

1300 美国整体净资本流动(亿美元) 6月 -- 净流入355

外国购买美国公债(亿美元) -- 净买入250

1315 美国工业生产(较前月) 7月 +0.3% +0.2%

制造业产出(较前月) +0.4% +0.1%

产能利用率 79.2% 79.1%

1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 8月初值 82.5 81.8

现况指数 97.8 97.4

预期指数 73.0 71.8

8月18日当周

8月18日(一)

1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 8月 53 53

8月19日(二)

1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 +0.1% +0.3%

未经季节调整的CPI(较上年同期) -- +2.1%

经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.1%

未经季节调整的核心CPI(较上年同期) -- +1.9%

1230 美国房屋开工(万户) 7月 97 89.3

建筑许可(万户) 100.1 97.3

1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 7月 -- +0.2%

8月20日(三)

1100 美国抵押贷款市场指数 8月13日当周 -- 337.7

再融资指数 -- 1,322.2

1230 加拿大趸售贸易 6月 -- +2.2%

8月21日(四)

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月16日当周 -- 31.1

四周均值(万人) -- -- 29.575

续请失业金人数(万人) 8月9日当周 -- 254.4

1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月 56.1 55.8

1400 美国成屋销售(万户) 7月 502 504

1400 美国领先指标(较前月) 7月 +0.6% +0.3%

1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 8月 20.0 23.9

8月22日(五)

1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 -- +0.1%

(较上年同期) -- +2.4%

央行核心CPI(较前月) -- -0.1%

(较上年同期) -- +1.8%

1230 加拿大零售销售(较前月) 6月 -- +0.7% (完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 徐文焰；审校 张涛)
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