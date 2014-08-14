《美国上市公司业绩公布日程表》--8月15日至8月22日

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
汤森路透8月14日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。
公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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8月15日 BMO Q4 2014 雅诗兰黛(Estee Lauder) 0.56 21 0.24
8月18日 AMC Q2 2015 Urban Outfitters Inc 0.49 35 0.51
8月19日 BMO Q2 2014 家得宝(Home Depot) 1.45 28 1.24
8月19日 BMO Q1 2015 美敦力(Medtronic) 0.92 17 0.88
8月19日 BMO Q2 2015 The TJX Companies, Inc. 0.73 29 0.66
8月20日 AMC Q3 2014 惠普(Hewlett-Packard) 0.88 27 0.86
8月20日 AMC Q2 2014 L Brands Inc 0.62 27 0.61
8月20日 BMO Q2 2014 Lowe`s Companies 1.02 28 0.88
8月20日 BMO Q2 2014 PetSmart 0.94 27 0.89
8月20日 BMO Q1 2015 The J. M. Smucker Company 1.37 16 1.24
8月20日 BMO Q2 2014 Staples, Inc. 0.11 17 0.16
8月20日 BMO Q2 2014 Target Corp. 0.80 25 0.97
8月21日 AMC Q2 2015 Salesforce.com, Inc. 0.12 34 0.09
8月21日 BMO Q2 2014 Dollar Tree Inc 0.64 24 0.56
8月21日 AMC Q2 2014 Gamestop Corp. 0.18 21 0.09
8月21日 20:00 Q2 2014 Gap Inc 0.69 34 0.64
8月21日 BMO Q3 2014 Hormel Foods Corp. 0.49 6 0.42
8月21日 AMC Q4 2014 Intuit 0.07 16 0.00
8月21日 BMO Q1 2015 Patterson Companies Inc 0.50 14 0.45
8月21日 AMC Q2 2014 Ross Stores, Inc. 1.08 30 0.98
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 王颖；审校 徐文焰)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。