东欧情势：普京讲话显示立场缓和，称俄罗斯不希望战争或对抗

“我们必须冷静、有尊严而且有效地建设我们的国家，而非与外部世界隔绝，”普京表示。“我们要团结并动员起来，但这并非为了战争或任何形式的对抗...而是为了俄罗斯努力工作。”

他还指出，俄罗斯将竭尽所能，尽快结束乌克兰的冲突和流血。

普京周四阐述了他对俄罗斯外交政策主旨的理解，认为那应该是爱好和平的。

“我们在全球的所有伙伴都应当理解，俄罗斯与其他强大的主权国家一样，拥有多种方式和手段来保障国家利益，其中就包括武力，”他说。

“但这并非万能的，我们无意像某些人一样，手中挥舞着刀子在世界各地横冲直撞。不过每个人都应当了解，我们也是有这种手段的。”