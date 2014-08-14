《美债周五展望》公债收益率走低，因德债上扬和30年券标售需求强劲

* 欧元区数据疲弱，推动10年期德债收益率跌至1%之下

* 美国标售30年期公债，得标收益率为15个月最低

* 美国上周初请失业金人口攀升至30万之上

路透纽约8月14日 - 美国公债收益率周四走低，因30年期公债标售需求强劲，以及令人失望的欧元区数据推动10年期德债收益率跌至纪录低位，导致美国公债的吸引力增强。

美国公债收益率在亚洲交易时段攀升，后跟随德债走低，因数据显示第二季欧元区成长意外停滞，且通胀数据证实，欧元区物价增长疲弱。

对俄罗斯向乌克兰东部派遣援助车队的担忧加大了对风险较低的美国和德国公债的需求。西方和乌克兰认为，这可能是俄罗斯入侵乌克兰的借口。上述担忧扶助推动10年期德债收益率 跌至1%之下，为有史以来首次。

乌克兰、中东和伊拉克的冲突对“全球公债收益率产生了重大冲击，”U.S. Bank Wealth Management的固定收益研究部主管Jennifer Vail表示，“收益率仍将因地缘政治风险而承压。”

指标10年期公债收益率 回落3个基点，报2.400%，较上周触及的14个月低位高约5个基点。

30年期公债收益率 回落近5个基点，报3.193%，今日的总回报为0.99%。这是今日表现最强劲的公债。

数据显示，上周初请失业金人口增幅超过预期，至31.1万人，这也导致美国公债收益率走低。不过，数据并未改变就业市场正逐步改善的观点。

“我们的经济周期与欧洲大相径庭，”Bel Air Investment Advisors的资产组合经理Barry HoAire表示。

美国公债收益率走低的势头周四稍早受限，因投资者卖出公债，为160亿美元30年期公债标售预留空间。本周，财政部共计标售了670亿美元的公债。

30年期公债标售结束后，公债收益率加速下跌。今日30年期公债标售的得标利率为3.224%，是15个月来最低，因投资者需求强劲。

尽管乌克兰和伊拉克的局势仍很紧张，但为期一个月的加沙冲突最终得到解决仍存有一线希望，昨日巴以双方同意将72小时停火协议延长五日，以为达成最终停火协议争取时间。

上述冲突令投资者不安，因一旦冲突恶化，可能会重创全球经济。

在30年期公债标售前，美国联邦储备理事会(FED/美联储)购买了17.9亿美元2019-2020年到期的公债。(完)

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