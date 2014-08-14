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亚洲 | 2014年 8月 15日 星期五 07:08 BJT

****澳新经济指标预测--8月15日-8月22日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
            
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值      前值 
    
    8月11日当周
    
    8月15日(五)
    暂无重要经济数据公布
    
    
    8月18日当周
    
    8月18日(一)
    0130 澳洲新车销售                                 7月              --        +1.7%
    2245 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价         第二季              --        +1.0%
                               PPI产出物价                             --        +0.9%
    
    8月19日(二)
    0130 澳洲央行8月会议记录
    
    8月20日(三)
    暂无重要经济数据公布
    
    8月21日(四)
    暂无重要经济数据公布
    
    8月22日(五)
    暂无重要经济数据公布
    (完)
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