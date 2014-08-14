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市场报道 | 2014年 8月 15日 星期五 07:33 BJT

****欧洲经济指标预测--8月15日-8月22日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：            
 
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段   　 预估值       前值

    8月11日当周

    8月15日(五)
    0830  英国国内生产总值(GDP)(较前季)            第二季修正值      +0.8%      +0.8%
                               (较上年同期)                          +3.1%      +3.1%

    8月18日当周
         
    8月18日(一)
    0900  欧元区贸易收支(亿欧元)                          6月     顺差210     顺差154
    
    8月19日(二)
    0800  欧元区经常账收支(未经季节调整)(亿欧元)          6月     盈余300      盈余89 
                              (经季节调整)(亿欧元)                盈余200     盈余195
                   直接投资/证券投资净流动(亿欧元)                    --      流入603
    0830  英国CPI(较前月)                                 7月         --        +0.2%
               　 (较上年同期)                                        --        +1.9%
               零售物价指数(RPI)(较前月)                              --        +0.2%
                            (较上年同期)                              --        +2.6%
               扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月)                  --        +0.2%
                                        (较上年同期)                  --        +2.7%
    0830  英国生产者物价指数(PPI)投入物价指数(较前月)                 --        -0.8%
                                         (较上年同期)                 --        -4.4%
                             PPI产出物价指数(较前月)                  --        -0.2%
                                        (较上年同期)                  --        +0.2%
                         核心PPI产出物价指数(较前月)                  --         持平
                                        (较上年同期)                  --        +1.0%      
    
    8月20日(三)
    0600  德国生产者物价指数(PPI)(较上月)                 7月        持平        持平
                                 (较上年同期)                       -0.7%       -0.7%
    0830  英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果             8月         --        0-9-0
　　                                                          (升息-维持利率不变-降息)
    1000  英国工业联盟(CBI)总工业订单差值                 8月         --          正2    
    
    8月21日(四)
    0600  瑞士贸易收支(亿瑞郎)                            7月         --    顺差13.77
    0700  法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)          8月初值       47.6        47.8
                    服务业PMI                                        50.0        50.4
                    综合PMI                                           --         49.4
    0730  德国Markit制造业PMI                          8月初值       51.6        52.4
                    服务业PMI                                        55.5        56.7
                    综合PMI                                           --         55.7
    0800  欧元区Markit制造业PMI                        8月初值       51.2        51.8
                      服务业PMI                                      53.5        54.2
                      综合PMI                                        53.3        53.8
    0830  英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)               7月          --         95.1
              公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                         --    短差118.4
    0830  英国零售销售(较前月)                           7月          --        +0.1%
                      (较上年同期)                                    --        +3.6%    
    1400  欧元区消费者信心指数                           8月        负9.2      负8.40    
    
    8月22日(五)
    暂无重要经济指标公布
    (完)
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