欧洲经济指标预测--8月15日-8月22日****

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月11日当周 8月15日(五) 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 +0.8% +0.8% (较上年同期) +3.1% +3.1% 8月18日当周 8月18日(一) 0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 6月 顺差210 顺差154 8月19日(二) 0800 欧元区经常账收支(未经季节调整)(亿欧元) 6月 盈余300 盈余89 (经季节调整)(亿欧元) 盈余200 盈余195 直接投资/证券投资净流动(亿欧元) -- 流入603 0830 英国CPI(较前月) 7月 -- +0.2% (较上年同期) -- +1.9% 零售物价指数(RPI)(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- +2.6% 扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- +2.7% 0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价指数(较前月) -- -0.8% (较上年同期) -- -4.4% PPI产出物价指数(较前月) -- -0.2% (较上年同期) -- +0.2% 核心PPI产出物价指数(较前月) -- 持平 (较上年同期) -- +1.0% 8月20日(三) 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较上月) 7月 持平 持平 (较上年同期) -0.7% -0.7% 0830 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 8月 -- 0-9-0 (升息-维持利率不变-降息) 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 8月 -- 正2 8月21日(四) 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 7月 -- 顺差13.77 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月初值 47.6 47.8 服务业PMI 50.0 50.4 综合PMI -- 49.4 0730 德国Markit制造业PMI 8月初值 51.6 52.4 服务业PMI 55.5 56.7 综合PMI -- 55.7 0800 欧元区Markit制造业PMI 8月初值 51.2 51.8 服务业PMI 53.5 54.2 综合PMI 53.3 53.8 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 7月 -- 95.1 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 短差118.4 0830 英国零售销售(较前月) 7月 -- +0.1% (较上年同期) -- +3.6% 1400 欧元区消费者信心指数 8月 负9.2 负8.40 8月22日(五) 暂无重要经济指标公布 (完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。