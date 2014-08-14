美股业绩：应用材料第三季获利优于预期，第四季财测亦较好

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透8月14日 - 美国芯片设备生产企业--应用材料 公布会计年度第三季获利优于预期，因代工商在生产智能手机和记忆体芯片所需的技术方面支出更多。
应用材料还预计第四财季经调整后的获利基本上高于分析师平均预估。
公司执行长Gary Dickerson在电话会议上对分析师称，第四季市场对动态随机存取记忆体(DRAM)芯片的需求预计增长。这种芯片主要用于个人电脑(PC)。
应用材料预计会计年度第四季经调整后每股盈余(EPS)为0.25-0.29美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预计EPS为0.26美元。该公司还提供平板显示器及太阳能电池的生产设备。
该公司称，预计第四季营收增长约10%-17%，暗示营收为21.9亿至23.3亿美元，分析师平均预计为22.8亿美元。
全球晶圆代工龙头台积电 及其同业正致力于采用先进的制造技术，为移动设备生产更先进的芯片。
台积电表示，预计今年营收增长率至少为创纪录的20%，受益于苹果 等智能手机生产商的需求增长。
在截至7月27日的会计年度第三季，应用材料净利增至3.01亿美元，EPS合0.24美元，上年同期分别为1.68亿美元和0.14美元。
经调整后第三季EPS为0.28美元。
营收增长14.7%，至22.7亿美元。
分析师此前预计EPS为0.27美元，营收为22.9亿美元。
该公司的硅系统业务营收增长16%，至14.8亿美元。硅系统业务占公司总营收的大约三分之二。
应用材料周四在美国Nasdaq市场常规交易时段收报21.15美元，盘后交易中上涨1.2%。(完)
(编译 于春红; 审校 张涛)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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