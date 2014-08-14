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亚洲 | 2014年 8月 15日 星期五 07:31 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元展韧性，但恐不为新西兰央行所乐见

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* 新西兰元/美元于纽约盘收报0.8492，上涨0.4%，涨幅在各主要货币中居前

* 隔夜市场有更多迹象显示全球经济增长乏力，通胀低迷，而地缘政治风险则有所缓和

* 相较之下，新西兰央行则打算抑增长/减轻价格压力

* 如果利差交易重回，抬高新西兰元，该国央行料在汇市采取积极主动的做法

* 新西兰元7月24日仅略低于0.8700时，央行称汇率在那样的水准“不合理”

* 盘中0.8465的200日移动均线切入位再成为支撑，周四高点0.8515为阻力位。(完)

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