美国个股：EBay就将比特币纳入线上支付平台与供应商进行磋商--报导

修正-英国政经：特雷莎梅将做出中止欧盟人员自由进入英国的竞选承诺--报载
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
路透旧金山8月14日 - 华尔街日报周四报导称，电子商务企业EBay Inc 的PayPal支付部门与Coinbase等比特币交易供应商就将比特币纳入其线上支付平台Braintree进行了磋商。
该报援引知情人士称，PayPal高层尚未达成一致。一些业内高层对使用一种不受监管货币的风险提出了警告。
eBay发言人Jennifer Hakes称，“我们确实相信比特币将在未来支付中扮演重要角色，但我们还没有什么可宣布的。”(完) (编译 石冠兰 审校 孙茉莉)
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
4月20日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1美元=6.8845人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 17.41 1.102 2.29 大众交通 5.99 0.697 1.25 永生投资 12.1
4月20日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1港元=0.88537 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 16.77 7.93 2.39 南玻 11.03 5.72 2.18 深康佳 4.66 2.84 1.85 ST中华 9.75 4.09 2.69 ST中冠