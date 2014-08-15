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市场报道 | 2014年 8月 15日 星期五 08:24 BJT

美国个股：EBay就将比特币纳入线上支付平台与供应商进行磋商--报导

路透旧金山8月14日 - 华尔街日报周四报导称，电子商务企业EBay Inc 的PayPal支付部门与Coinbase等比特币交易供应商就将比特币纳入其线上支付平台Braintree进行了磋商。

该报援引知情人士称，PayPal高层尚未达成一致。一些业内高层对使用一种不受监管货币的风险提出了警告。

eBay发言人Jennifer Hakes称，“我们确实相信比特币将在未来支付中扮演重要角色，但我们还没有什么可宣布的。”(完) (编译 石冠兰 审校 孙茉莉)
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