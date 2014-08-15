美股业绩：新浪第二季营收跳增19%且超预期，微博和广告业务功不可没

路透8月14日 - 中国互联网企业新浪 周四公布营收和获利增幅均超预期，受益于微博 的强劲表现以及广告营收跳增29%。

新浪股价盘后涨约5.3%至50.40美元，在Nasdaq市场常规交易时段收报47.82美元。

这样的业绩对最近处境不佳的新浪来说无疑是一剂强心剂。新浪第一季亏损3,300万美元。规模更大或扩张更快的同业阿里巴巴、腾讯 和百度 都在争夺流量和广告业务。

不包括周四盘后涨幅，新浪股价自2014年初以来已经下跌逾40%。

新浪首席执行官曹国伟在声明中称：微博执行有力，有着强劲的财务表现、稳固的流量增长和在打造社交商务平台方面可测量的进步，而且还能够向大品牌客户提供原生广告。

微博第二季营收提高一倍多，使用量和流量都在增加。

新浪不按一般公认会计原则(GAAP)计算的营收升至1.844亿美元，比上年同期的1.528亿美元增长21%，超过华尔街预估的1.792亿美元。

归属公司的净利下滑15%至1,210万美元或每股盈余0.17美元。但这仍远超过汤森路透I/B/E/S访问分析师预估的0.09美元。

新浪预计第三季不按一般公认会计原则计算的净营收为1.93-1.99亿美元，分析师平均预期约为1.9912亿美元。(完)