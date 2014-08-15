中国证券：中证金公司下调转融资业务费率，降低券商融资成本

路透上海8月15日 - 中国证券金融公司周五下调转融资业务费率，182天期转融资费率从6.6%降至5.8%，达80个基点，转融券的期限费率目前则未改。

数据显示，截至8月14日，转融资交易的期末余额为342.08亿元人民币，转融券业务的期末余额为31,419.98亿元。

中国证券报周五报导，转融资业务试点启动两年多来，中国证券金融公司已向74家证券公司累计融出资金5,806亿元，成为证券公司重要资金来源之一，有效推动融资融券业务平稳健康发展。

截至2014年8月12日，客户融资余额达到4,655亿元，较6月底增加620亿元，总体增长15.37%；较年初相比，增加1,206亿元，增幅达34.97%。

业内人士表示，在融资需求日益增长的背景下，中国证券金融公司此次下调费率，主要目的是降低证券公司融资成本，促进融资融券业务规模扩大，同时有利于证券公司逐步适应市场竞争，形成合理的融资融券利率水平，更好服务于市场，满足投资者融资需求。