中国个股：TCL集团拟定增募资57亿元用于华星光电第二条8.5代线建设

中国个股：乐视打算出售去年买进的北京地产--消息人士
路透台北/香港4月20日 - 中国科技集团乐视正在洽谈出售去年以4.2亿美元购入的北京市中心黄金地段资产，这是该公司现金短绌之际筹措资金的最新举动。
路透上海8月15日 - 已停牌一个月的中国家电大厂--TCL集团 周五公告称，公司拟向十名投资者定向增发股票筹资57亿元人民币，用于旗下华星光电第二条8.5代液晶显示屏生产线（t2项目)建设。
公告还指出，TCL集团计划向华星光电增资60亿元，包括三星电子 旗下的三星显示等在内的华星光电其他股东放弃参与本次增资。在定增募资到位前，TCL集团以自有资金先行投入，募集资金到位后再进行置换。增资后，TCL集团在华星光电的持股由82.84%增至88.7044%。
公告显示，公司拟以2.09元/股向包括惠州投控、国开创新、紫光通信等在内的10名特定对象发行27.28亿股股份。其中董事长李东升、其他高管以及公司员工投资的两间公司共认购18亿元股份。
t2项目计划总投资244亿元，加工玻璃基板尺寸为2,200mm×2,500mm，设计月投片量10万片，同时建设项目新技术研发配套设施，主要产品为23.6-65寸液晶显示屏以及55寸OLED显示屏等。项目已于去年11月开工建设，建设周期为17个月。
TCL集团上半年实现净利14.74亿元，同比增长90.8%。业绩的大幅增长主要来自于华星光电项目和通讯业务。
TCL集团自7月14日起停牌，筹划重大事项，上一交易日收报2.43元。（完） (发稿 林琦； 审校 曾祥进)
路透台北/香港4月20日 - 中国科技集团乐视正在洽谈出售去年以4.2亿美元购入的北京市中心黄金地段资产，这是该公司现金短绌之际筹措资金的最新举动。
该期债为财政部今年第19期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月21日上午10:35-11:35，4月24日开始计息，招标结束至4月24日进行分销，4月26日起上市交易。
路透上海4月20日 - 中国汽车服务平台--易车控股有限公司董事长李斌周四称，易车近日已从腾讯、百度和京东筹得10亿美元；该公司寻求成为中国最大的在线汽车融资平台。