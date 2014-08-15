《焦点》美国零售商季度业绩不佳，因精打细算的消费者抑制支出

国际油市：油价扳回部分跌幅，但供应过剩仍重压市场
路透新加坡4月20日 - 油价继上日大跌后在周四收复部分失地，因科威特称预计石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动将在今年年中之后延长。
**消费者抑制支出**
甚至麦当劳 的美国成熟店铺的营收自2013年11月以来也难以提升，7月美国同店销售下降了3.2%。
美国劳工部公布的就业报告显示，7月新增就业岗位连续第六个月超过20万个。
但Brusca说，很多新增就业岗位是低收入岗位。
他说，如果原有就业人口的工资水平上升，支出将会大大提高。
劳工部数据显示，7月份美国平均时薪为24.45美元，较6月份仅增加了1美分。
7月份美国工人平均薪资为每小时24.45美元，仅比6月高出0.01美元。在过去一年里，薪资仅增长2%，2009年末以来一直处于类似的水准。在那以前，时薪的年成长率通常是3%或4%。
Janney Capital Markets分析师Guy LeBas告诉路透，“消费者信心处于2007年以来最高水平，但消费者乐观态度并未转化为支出。”
消费者抑制支出，令“买得起的奢侈品”零售商受到影响，如Michael Kors Holdings 和Kate Spade & Co's ，这两家公司都必须重新依靠打折来推销手包等商品。
电子商务的兴起也给实体零售店带来打击，不过亚马逊 的营收激增也未能提高获利。
Wedbush的分析师在报告中写道，对很多零售商来说，降价也已成为必要之举，“只有这样它们才能抗衡百货商场的大举促销”，并吸引顾客花钱购物。”(完) (编译 于春红/张若琪/王颖；审校 张涛)
路透新加坡4月20日 - 油价继上日大跌后在周四收复部分失地，因科威特称预计石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动将在今年年中之后延长。
路透台北/香港4月20日 - 中国科技集团乐视正在洽谈出售去年以4.2亿美元购入的北京市中心黄金地段资产，这是该公司现金短绌之际筹措资金的最新举动。
路透伦敦4月20日 - 法国公债收益率周四小幅下滑，稍晚将迎来公债标售，时点选在周日总统大选前夕，可能会得到比往常更高的关注度。