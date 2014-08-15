《焦点》美国零售商季度业绩不佳，因精打细算的消费者抑制支出

**消费者抑制支出**

甚至麦当劳 的美国成熟店铺的营收自2013年11月以来也难以提升，7月美国同店销售下降了3.2%。

美国劳工部公布的就业报告显示，7月新增就业岗位连续第六个月超过20万个。

但Brusca说，很多新增就业岗位是低收入岗位。

他说，如果原有就业人口的工资水平上升，支出将会大大提高。

劳工部数据显示，7月份美国平均时薪为24.45美元，较6月份仅增加了1美分。

7月份美国工人平均薪资为每小时24.45美元，仅比6月高出0.01美元。在过去一年里，薪资仅增长2%，2009年末以来一直处于类似的水准。在那以前，时薪的年成长率通常是3%或4%。

Janney Capital Markets分析师Guy LeBas告诉路透，“消费者信心处于2007年以来最高水平，但消费者乐观态度并未转化为支出。”

消费者抑制支出，令“买得起的奢侈品”零售商受到影响，如Michael Kors Holdings 和Kate Spade & Co's ，这两家公司都必须重新依靠打折来推销手包等商品。

电子商务的兴起也给实体零售店带来打击，不过亚马逊 的营收激增也未能提高获利。

Wedbush的分析师在报告中写道，对很多零售商来说，降价也已成为必要之举，“只有这样它们才能抗衡百货商场的大举促销”，并吸引顾客花钱购物。”(完) (编译 于春红/张若琪/王颖；审校 张涛)