中国经济：新疆等地区污染源自动监控数据传输有效率极低--环保部

路透北京8月15日 - 中国环境保护部日前对今年上半年污染源自动监控数据传输有效率考核工作发出通报，包括新疆等地区污染源自动监控数据传输有效率极低，要严厉打击污染源自动监控数据造假，对出现严重问题的运维单位要坚决清除。

环保部网站刊登的公告称，通报显示，新疆维吾尔自治区、湖南省、山西省的数据传输有效率仅为0.03%、22.66%、44.05%，排名垫底，与排名靠前的河南、北京、贵州等省份90%以上有效率差距甚远。

通报称，将严厉打击污染源自动监控数据造假。严禁在现场端对监控数据进行删除、修改、增加；国控重点污染源自动监控数据修约补遗、凭证上传等工作，必须按职责、按规范在各级污染源监控中心部署的国发软件上进行，严禁使用其他软件对监控数据进行删除、修改、增加并发送至国发软件。对违反上述规定的行为应依法移交公安机关处理。

通报要求，9月30日前，国控重点污染源自动监控系统及数据传输有效率考核必须使用国发软件通过环保部已建成的环保电子政务专网运行、传输。

同时要求对已安装运行的监控设备要结合数据有效性审核进行评估，确已不能正常运行的要及时改造、更换；新选型、安装的污染源自动监控设备要实行责任终身追究制度；要进一步加强对现场端运维单位的监管，强化专业运维单位的连带责任，对出现严重问题的运维单位要坚决清除。 另外，环境保护部下半年将组织以打击污染源自动监控系统造假为重点的专项执法检查。（完）

欲参看细节请点选环保部官网(www.zhb.gov.cn) (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)