《全球汇市》欧元持稳，未受欧元区低迷经济数据影响

由于欧元暂时顶住下跌，美元指数 就很难上涨太多。

交易员说，数据显示美国一周初请失业金人数高于预期之后，市场也试图压低美元。

美元指数报在81.617，在纽约时段尾盘几近持平。但仍然接近11个月高点81.716。

美元多头一直在找寻新理由推升美元指数。该指数在上月大涨2.1%，是一年多来最大单月涨幅。

不过他们可能得再耐心等候一些时间。因亚洲盘没有重大经济数据，且许多欧洲市场周五因圣母升天节而休市。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3362 1.3362 +0.00 -2.79 1.3745

美元/日圆 102.50 102.43 +0.07 -2.66 105.30

欧元/日圆 136.96 136.87 +0.07 -5.37 144.73

美元/瑞郎 0.9067 0.9065 +0.02 +1.56 0.8928

英镑/美元 1.6684 1.6685 -0.01 +0.77 1.6556

美元/加元 1.0904 1.0899 +0.05 +2.67 1.0620

澳元/美元 0.9313 0.9317 -0.04 +4.49 0.8913

新西兰元/美元 0.8480 0.8492 -0.14 +3.34 0.8206

澳元/日圆 95.460 95.430 +0.03 +1.72 93.850

新西兰元/日圆 86.920 86.980 -0.07 +0.59 86.410

英镑/日圆 171.01 170.90 +0.06 -1.90 174.33

澳元/新西兰元 1.0981 1.0969 +0.11 +1.23 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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