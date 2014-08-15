《全球汇市》欧元持稳，未受欧元区低迷经济数据影响

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月20日
4月20日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1美元=6.8845人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 17.41 1.102 2.29 大众交通 5.99 0.697 1.25 永生投资 12.1
由于欧元暂时顶住下跌，美元指数 就很难上涨太多。
交易员说，数据显示美国一周初请失业金人数高于预期之后，市场也试图压低美元。
美元指数报在81.617，在纽约时段尾盘几近持平。但仍然接近11个月高点81.716。
美元多头一直在找寻新理由推升美元指数。该指数在上月大涨2.1%，是一年多来最大单月涨幅。
不过他们可能得再耐心等候一些时间。因亚洲盘没有重大经济数据，且许多欧洲市场周五因圣母升天节而休市。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3362 1.3362 +0.00 -2.79 1.3745
美元/日圆 102.50 102.43 +0.07 -2.66 105.30
欧元/日圆 136.96 136.87 +0.07 -5.37 144.73
美元/瑞郎 0.9067 0.9065 +0.02 +1.56 0.8928
英镑/美元 1.6684 1.6685 -0.01 +0.77 1.6556
美元/加元 1.0904 1.0899 +0.05 +2.67 1.0620
澳元/美元 0.9313 0.9317 -0.04 +4.49 0.8913
新西兰元/美元 0.8480 0.8492 -0.14 +3.34 0.8206
澳元/日圆 95.460 95.430 +0.03 +1.72 93.850
新西兰元/日圆 86.920 86.980 -0.07 +0.59 86.410
英镑/日圆 171.01 170.90 +0.06 -1.90 174.33
澳元/新西兰元 1.0981 1.0969 +0.11 +1.23 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张荻/白云/李婷仪 审校 白云/许娜/李爽)
4月20日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1美元=6.8845人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 17.41 1.102 2.29 大众交通 5.99 0.697 1.25 永生投资 12.1
注：SGS全称为Societe Generale de Surveillance 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
4月20日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1港元=0.88537 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 16.77 7.93 2.39 南玻 11.03 5.72 2.18 深康佳 4.66 2.84 1.85 ST中华 9.75 4.09 2.69 ST中冠