《香港报摘》--经济日报8月15日

* 要闻版头条：

--经过3G的困难经营，中移动 董事长奚国华昨放言下半年是「4G真正发力时」。 中移动业务能否翻身虽言之尚早，惟基金「零持仓」，加上空仓近月急降16亿港元，资金急急追货，股价昨再挟升创逾5年新高。 * 其他： --政府宣布微调印花税，市场加速吸纳盘源，10个指标二手屋苑买卖放盘量跌穿3,000个；锁匙盘（交吉、可随时睇楼）数量更进入倒数阶段，合共不足160个，料催化楼价乾升加剧。

--备战沪港通，上海证券交易所理事长桂敏杰昨在港会见中资金融机构代表。综合业界消息，资本利得税安排将于沪港通开通前得到明确回覆，国税总局初步倾向试点征收利得税，港人每日两万人民币兑换上限亦有望得到解决。

--联想 昨公布首季业绩，并指已取代三星成为内地智能手机龙头。但面对内地智能手机品牌异军突起，主席杨元庆称，有对手不按常理出牌，强调联想不会因增长而牺牲盈利。

--中国建筑国际 中期纯利按年升24.9%至14.7亿港元，派中期息11港分。营业额按年升23.9%至142.6亿港元。截至今年7月，累计新签合约额约387.7亿港元，按年增21.7%。

--禹洲地产 公布7月份合约销售额5.36亿元人民币，销售面积59,606平方米，平均销售价格为每平方米8,988元。首7个月实现累积销售金额58.46亿元，只达标44.3%。（完）