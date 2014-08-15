《中国报摘》--中国证券报8月15日

* 头版头条:

--中国国务院办公厅公布《关于多措并举着力缓解企业融资成本高问题的指导意见》，将各项任务分解落实到一行三会等多部委。

* 其他:

--中国证券金融公司下调转融资业务费率80基点，182天期转融资费率从6.6%降至5.8%。

--针对媒体报道的中航工业联手中投公司 以120亿欧元洽购爱尔兰飞机租赁公司全部股权一事，中航资本 发布澄清公告，承认公司就AVOLON公司股权收购事项与收购相关方进行了会谈，并进行了初步尽职调查，但交易规模不属实。

--TCL集团 公告定增预案并复牌，拟募集57亿元人民币用于华星光电t2项目，即第8.5代TFT-LCD（含氧化物半导体及AMOLED）生产线建设项目建设及补充流动资金。

--全国银行业理财信息登记系统报告显示，上半年全国银行业理财市场共发理财产品8.7万余只，累计募集资金近50万亿元，同比增长近五成，报告并指，银行理财资金投资于实体经济的资金余额稳步增长，积极支持实体经济发展，且市场透明度进一步提高。

--中国建筑 公告，预计上半年净利润同比增长30%以上；去年同期净利润为87.9亿元，此外1-7月建筑业务累计新签合同额约7,990亿元，同比增长8.8%；地产业务累计销售额约741亿元（含认购销售），合计完成全年新签合同额目标的70%。