《中国报摘》--中国证券报8月15日

中国个股：乐视打算出售去年买进的北京地产--消息人士
路透台北/香港4月20日 - 中国科技集团乐视正在洽谈出售去年以4.2亿美元购入的北京市中心黄金地段资产，这是该公司现金短绌之际筹措资金的最新举动。
* 头版头条:
--中国国务院办公厅公布《关于多措并举着力缓解企业融资成本高问题的指导意见》，将各项任务分解落实到一行三会等多部委。
* 其他:
--中国证券金融公司下调转融资业务费率80基点，182天期转融资费率从6.6%降至5.8%。
--针对媒体报道的中航工业联手中投公司 以120亿欧元洽购爱尔兰飞机租赁公司全部股权一事，中航资本 发布澄清公告，承认公司就AVOLON公司股权收购事项与收购相关方进行了会谈，并进行了初步尽职调查，但交易规模不属实。
--TCL集团 公告定增预案并复牌，拟募集57亿元人民币用于华星光电t2项目，即第8.5代TFT-LCD（含氧化物半导体及AMOLED）生产线建设项目建设及补充流动资金。
--全国银行业理财信息登记系统报告显示，上半年全国银行业理财市场共发理财产品8.7万余只，累计募集资金近50万亿元，同比增长近五成，报告并指，银行理财资金投资于实体经济的资金余额稳步增长，积极支持实体经济发展，且市场透明度进一步提高。
--中国建筑 公告，预计上半年净利润同比增长30%以上；去年同期净利润为87.9亿元，此外1-7月建筑业务累计新签合同额约7,990亿元，同比增长8.8%；地产业务累计销售额约741亿元（含认购销售），合计完成全年新签合同额目标的70%。
--中水渔业 披露资产重组预案，拟购买公司实际控制人持有的远洋渔业资产，该部分资产预估值为24.04亿元，同时拟向战略投资者复星产业、复星创富、复星创泓和复星惟实发行股份募集不超过本次交易总额25%的配套资金。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 丁淑琴； 审校 林高丽)
路透台北/香港4月20日 - 中国科技集团乐视正在洽谈出售去年以4.2亿美元购入的北京市中心黄金地段资产，这是该公司现金短绌之际筹措资金的最新举动。
该期债为财政部今年第19期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月21日上午10:35-11:35，4月24日开始计息，招标结束至4月24日进行分销，4月26日起上市交易。
路透上海4月20日 - 中国汽车服务平台--易车控股有限公司董事长李斌周四称，易车近日已从腾讯、百度和京东筹得10亿美元；该公司寻求成为中国最大的在线汽车融资平台。