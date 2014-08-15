《香港报摘》--信报8月15日

中国个股：乐视打算出售去年买进的北京地产--消息人士
路透台北/香港4月20日 - 中国科技集团乐视正在洽谈出售去年以4.2亿美元购入的北京市中心黄金地段资产，这是该公司现金短绌之际筹措资金的最新举动。
* 要闻版头条：
--中电控股 昨天在中期业绩发布会上预告，明年电费加幅将低于早前预测的11.8%，但有立法会议员指出，中电上半年盈利升至67亿港元，大增近八成，透过燃料差价积储的「燃料价格调整条款账」（燃料账）亦录得20亿港元结余，盈利表现显然与中电过往声称加价压力沉重的说法不符。
* 其他：
--受惠于投资收益大增及承保盈利改善，亚洲金融集团 上半年录得纯利1.9亿港元，按年增长1.4倍。
--大昌行集团 计划于明年首季推出跨境网上购物平台「大昌优品」，透过上海自贸区新建的认可入境渠道，向内地消费者直供食品、电器、汽车相关产品。
--李宁 中期亏损扩大，翻身变革大计要再需时两年才能完成。受累于经销及行政等开支加大，李宁截至今年6月底止上半年亏损扩大至5.86亿元人民币，不派息；去年同期录得亏损1.84亿元；期内有提升坏账及库存拨备，以及录得负现金流。（完）
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路透台北/香港4月20日 - 中国科技集团乐视正在洽谈出售去年以4.2亿美元购入的北京市中心黄金地段资产，这是该公司现金短绌之际筹措资金的最新举动。
该期债为财政部今年第19期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月21日上午10:35-11:35，4月24日开始计息，招标结束至4月24日进行分销，4月26日起上市交易。
路透上海4月20日 - 中国汽车服务平台--易车控股有限公司董事长李斌周四称，易车近日已从腾讯、百度和京东筹得10亿美元；该公司寻求成为中国最大的在线汽车融资平台。