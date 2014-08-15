《香港报摘》--信报8月15日

* 要闻版头条：

--中电控股 昨天在中期业绩发布会上预告，明年电费加幅将低于早前预测的11.8%，但有立法会议员指出，中电上半年盈利升至67亿港元，大增近八成，透过燃料差价积储的「燃料价格调整条款账」（燃料账）亦录得20亿港元结余，盈利表现显然与中电过往声称加价压力沉重的说法不符。

* 其他：

--受惠于投资收益大增及承保盈利改善，亚洲金融集团 上半年录得纯利1.9亿港元，按年增长1.4倍。

--大昌行集团 计划于明年首季推出跨境网上购物平台「大昌优品」，透过上海自贸区新建的认可入境渠道，向内地消费者直供食品、电器、汽车相关产品。

--李宁 中期亏损扩大，翻身变革大计要再需时两年才能完成。受累于经销及行政等开支加大，李宁截至今年6月底止上半年亏损扩大至5.86亿元人民币，不派息；去年同期录得亏损1.84亿元；期内有提升坏账及库存拨备，以及录得负现金流。（完）