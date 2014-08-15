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亚洲 | 2014年 8月 15日 星期五 08:16 BJT

《全球重要经济事件一览表》--8月15日-8月22日

(除特别说明外，均为GMT时间)

8月15日(五)

美国布雷纳德--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在明尼苏达州独立社区银行人士年度大会中发表演说。(1445)

加拿大温尼伯--加拿大财长奥利佛(Joe Oliver)出席活动。

8月18日(一)

悉尼--澳洲央行助理总裁艾迪(Malcolm Edey)在澳洲支付论坛发表讲话。

8月19日(二)

悉尼--澳洲央行将公布8月政策委员会会议记录。(2340)

8月20日(三)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布7月政策会议记录。(1800)

布里斯班--澳洲央行总裁史蒂文斯在众议院经济常设委员会(House of Representatives Standing Committee on Economics)作证。(2330)

雷克雅维克--冰岛央行宣布利率决定。

8月21日(四)

暂无重要经济事件。

8月22日(五)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 石冠兰 审校 于春红)
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