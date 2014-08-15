《全球重要经济事件一览表》--8月15日-8月22日

中国个股：乐视打算出售去年买进的北京地产--消息人士
路透台北/香港4月20日 - 中国科技集团乐视正在洽谈出售去年以4.2亿美元购入的北京市中心黄金地段资产，这是该公司现金短绌之际筹措资金的最新举动。
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8月15日(五)
美国布雷纳德--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在明尼苏达州独立社区银行人士年度大会中发表演说。(1445)
加拿大温尼伯--加拿大财长奥利佛(Joe Oliver)出席活动。
8月18日(一)
悉尼--澳洲央行助理总裁艾迪(Malcolm Edey)在澳洲支付论坛发表讲话。
8月19日(二)
悉尼--澳洲央行将公布8月政策委员会会议记录。(2340)
8月20日(三)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布7月政策会议记录。(1800)
布里斯班--澳洲央行总裁史蒂文斯在众议院经济常设委员会(House of Representatives Standing Committee on Economics)作证。(2330)
雷克雅维克--冰岛央行宣布利率决定。
8月21日(四)
暂无重要经济事件。
8月22日(五)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 石冠兰 审校 于春红)
路透台北/香港4月20日 - 中国科技集团乐视正在洽谈出售去年以4.2亿美元购入的北京市中心黄金地段资产，这是该公司现金短绌之际筹措资金的最新举动。
该期债为财政部今年第19期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月21日上午10:35-11:35，4月24日开始计息，招标结束至4月24日进行分销，4月26日起上市交易。
路透上海4月20日 - 中国汽车服务平台--易车控股有限公司董事长李斌周四称，易车近日已从腾讯、百度和京东筹得10亿美元；该公司寻求成为中国最大的在线汽车融资平台。