中国债市：五家券商被停止参与地方债招投标，因未达最低投标或承销量

路透上海8月15日 - 中国财政部周四公布，停止五家券商参与2014年财政部代理发行地方债招投标业务，因该五家在2014年地方债发行投标中，未达到最低投标量或最低承销量的情况累计已达到4次。

据财政部网站，这五家公司分别为平安证券、中信证券 、银河证券、中信建投及国信证券。

财政部代理发行地方债采用市场化招标方式，参与投标机构为2012-2014年记账式国债承销团成员。

国债承销团一般有投标量和交易量等指标排名，比如2012-2014年的55家国债承销团成员，申请的原2009—2011年记账式国债承销团57家机构，按照2011年记账式国债业务综合排名，居后的2家机构被剔除，其余55家保留。

不过，其后中银国际，盛京银行，长江证券 ，平安人寿及渤海证券等五家机构退出了承销团，目前2012-2014年国债承销团成员有50家。

而按照国债承销主协议，一般发生以下情况时，财政部将通知其退出承销团，或将甲类调整为乙类成员，包括：财务状况恶化，难以继续履行国债承销团成员义务；对发行时待偿期在1年以上（不含1年）的记账式国债，乙类成员未在规定的最低投标限额以上进行国债投标，与未达到单期国债最低承销额的情况，在一个自然年度内累计4次；出现严重不正当投标或操纵二级市场等行为等。

中国2014年财政部代理发行的地方债规模总共为4,000亿元人民币，其中上海，广东等10个地区试点地方政府债券自发自还总规模为1,092亿元，期限分别为五年、七年和10年。（完）

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