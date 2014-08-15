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亚洲 | 2014年 8月 15日 星期五 08:19 BJT

《汇市简讯》美元/日圆在东京定盘时浮现需求

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* 15日“薪酬结算日”，美元/日圆在东京定盘时浮现较多需求

* 美元/日圆微升至102.50上方，此前在美国交易时段极度沉寂

* 阻力在昨日高点102.66，而102.70-90间布有卖单

* 定盘时间过后，应该是相当淡静的一个交易日

(完)

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