《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月15日

*工商时报：

--上市柜公司第二季、上半年财报昨日全数出炉，全体上市柜加计已揭露的金控公司，第二季整体税后纯益高达4,393亿台币，不仅较第一季成长13%，更一举创下历年来同期新高水准(历史单季次高)，逼近去年第四季单季获利4,519亿台币的历史单季高峰，显见市况正在明确复苏中。

--为了让悠游卡等电子票证业者，可与香港八达通卡、新加坡EZ-Link卡结盟跨境通用，金管会昨日预告修法，将放宽电子票证相关法规限制，取消合作境外机构，必须具备发行国际通用电子票证一年以上的资格等。

--国宝人寿、幸福人寿遭接管后，金管会持续关注后续效应。根据统计，截至昨日下午5时30分，国宝人寿接获受理保单解约的件数为26件，金额达1,386万台币；幸福人寿则有20件解约案，金额达870万台币。

*经济日报：

--中央、地方政府昨日联手对高雄石化业启动管线联合查核行动，经济部次长沈荣津表示，将在三个月内完成，协助业界建立地下管线维护管理制度。从操作、维护、检测、管理等拟定标准作业程序。

--基亚 风暴止不住，金管会证期局将订定〞基亚条款〞，因新药研发的过程中股价容易随消息而剧烈波动，未来上市柜的生技公司不得随意发布新药研发进度；药名也不得用艰涩的专有名词，以加强生技公司资讯揭露的完整性。

--为提升陆客团来台品质，交通部观光局发布修改优质团部分规定，除要求必须搭直航或小三通班机来台外，在台购物点也予限缩，新的规定自10月1日起实施。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。