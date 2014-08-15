《香港重要政经日程》--8月15日-8月27日

国际油市：油价扳回部分跌幅，但供应过剩仍重压市场
路透新加坡4月20日 - 油价继上日大跌后在周四收复部分失地，因科威特称预计石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动将在今年年中之后延长。
================== 今日重要政经消息=================
8月15日（周五）
-- 香港政府公布第二季GDP数据。
-- 南京熊猫 公布中期业绩。
-- 紫金矿业 公布中期业绩。
-- 中煤能源 公布中期业绩。
-- 万科 公布中期业绩。
-- 中国忠旺 中期业绩记者会。
--16:00 美联集团 股东特别大会。
*--11:00 阳光房地产 基金单位持有人特别大会
*--16:00 万达地产 股东特别大会。
================== 近期重要政经消息=================
8月18日（周一）
-- 香港政府公布5-7月失业率。
-- 华润电力 公布中期业绩。
-- 康师傅控股 公布中期业绩。
--10:00 汉能太阳能 股东特别大会。
--10:00 中国人寿 在中国举行股东特别大会。
--11:30 百德国际 股东特别大会。
--14:30 中石化炼化 中期业绩记者会。
--15:00 宏峰太平洋 股东特别大会。
8月19日（周二）
-- 马鞍山钢铁 公布中期业绩。
-- 平安保险 公布中期业绩。
-- 华润置地 公布中期业绩。
--14:00 华润置地中期业绩记者会。
8月20日（周三）
-- 吉利汽车 公布中期业绩。
--10:00 康宏理财 股东特别大会。
--10:00 周大福 股东周年大会。
8月21日（周四）
-- 香港公布7月份消费物价指数（CPI）。
-- 利丰 公布中期业绩。
-- 利标品牌 公布中期业绩。
--11:00 卓悦 股东特别大会。
--11:00 莎莎国际 股东周年大会。
--14:30 华南城 股东周年大会。
--15:00 协同通信 股东周年大会。
8月22日（周五）
--11:00 泰勒商业地产 股东特别大会。
8月25日（周一）
--11:00 中亚能源 股东周年大会。
--15:00 粤运交通 股东特别大会。
--16:15 高银地产 股东周年大会。
*8月26日（周二）
--09:00 新华文轩 在中国举行临时股东大会。
*8月27日（周三）
--09:30 大唐国际 在中国举行临时股东大会。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 赵红梅)
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