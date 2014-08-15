《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--8月15日

路透香港8月15日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7504港元 ) 美股道琼工业指数周四收高61.78,或0.37%,报16713.58点.因此前俄罗斯总统普京发表的讲话反应其在乌克兰问题上的立场有所缓 和，扶助缓解对乌克兰局势升级的忧虑，且抵销一些乏善可陈的企业季报的影响。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 186.590 -0.35 20136 14.461 -1.22 中国铝业 11.700 -0.93 84410 3.627 1.89 中国移动 58.350 3.18 624309 90.447 2.43 中国人寿 44.890 -0.44 38602 23.194 0.85 中石油 138.690 -0.71 30070 10.749 0.65 中石化 99.100 -0.62 31895 7.681 0.53 汇丰控股 <HSBC.K 54.290 1.99 1834189 84.154 1.57 中电信 53.620 -1.67 18533 4.156 0.38 中国联通 16.690 0.00 113125 12.935 -0.80 兖州煤业 8.910 -1.98 36859 6.906 0.37 华能国际 45.190 -1.44 28619 8.756 1.11 南方航空 17.520 -0.51 10878 2.716 0.21 东方航空 16.990 -0.70 3648 2.634 -0.62 中芯国际 4.610 2.90 12993 0.715 -0.75 (完)