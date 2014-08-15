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亚洲 | 2014年 8月 15日 星期五 08:37 BJT

《台湾重要政经日程》--8月15日

===================今日重要政经消息=============================

8/15(五)

--09:00 2014台湾竞争力高峰会。

--10:25 台湾证交所董事长李述德〞金融服务业与国家竞争力〞演说。

--13:30 台湾金融研训院演说〞2020台湾金融愿景〞。

--17:00 主计总处公布第二季GDP统计值，概估值为成长3.84%。

--央行公布至7月底人民币存款及相关业务状况。

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8/19(二)

--新北市标售91天期市库券，金额100亿台币，为地方政府首例。

8/20(三)

--16:00 经济部公布7月外销订单，上月年增率为10.6%。

--16:10 央行公布第二季经常帐，上季初值为顺差154.9亿美元。

8/22(五)

--8:30 主计总处公布7月季调失业率，上月为3.97%。

8/25(一)

--16:00 经济部公布7月工业生产指数，上月年增率为8.63%。

--16:10 央行公布7月M2年增率，上月为年增5.74%。 *8/28(四)

--14:00 新光金控 举行投资人说明会。

9/5(五)

--08:30 主计总处公布8月消费者物价指数(CPI)，上月年增率为1.75%。

--16:10 央行公布8月底外汇存底，上月底为4,236.61亿美元。

9/8(一)

--中秋节休市一日。

9/9(二)

--16:00 财政部公布8月出口金额数据，上月为年增5.8%。

9/23(二)

--12:30 央行代财政部标售103/13期公债金额预定400亿台币，年期为10年期。

10/10(五)

--国庆日休市一日。

11/29(六)

--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。

注：*代表新增内容。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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