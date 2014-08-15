《台湾重要政经日程》--8月15日

中国个股：乐视打算出售去年买进的北京地产--消息人士
路透台北/香港4月20日 - 中国科技集团乐视正在洽谈出售去年以4.2亿美元购入的北京市中心黄金地段资产，这是该公司现金短绌之际筹措资金的最新举动。
===================今日重要政经消息=============================
8/15(五)
--09:00 2014台湾竞争力高峰会。
--10:25 台湾证交所董事长李述德〞金融服务业与国家竞争力〞演说。
--13:30 台湾金融研训院演说〞2020台湾金融愿景〞。
--17:00 主计总处公布第二季GDP统计值，概估值为成长3.84%。
--央行公布至7月底人民币存款及相关业务状况。
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8/19(二)
--新北市标售91天期市库券，金额100亿台币，为地方政府首例。
8/20(三)
--16:00 经济部公布7月外销订单，上月年增率为10.6%。
--16:10 央行公布第二季经常帐，上季初值为顺差154.9亿美元。
8/22(五)
--8:30 主计总处公布7月季调失业率，上月为3.97%。
8/25(一)
--16:00 经济部公布7月工业生产指数，上月年增率为8.63%。
--16:10 央行公布7月M2年增率，上月为年增5.74%。 *8/28(四)
--14:00 新光金控 举行投资人说明会。
9/5(五)
--08:30 主计总处公布8月消费者物价指数(CPI)，上月年增率为1.75%。
--16:10 央行公布8月底外汇存底，上月底为4,236.61亿美元。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
9/9(二)
--16:00 财政部公布8月出口金额数据，上月为年增5.8%。
9/23(二)
--12:30 央行代财政部标售103/13期公债金额预定400亿台币，年期为10年期。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
11/29(六)
--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。
注：*代表新增内容。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透台北/香港4月20日 - 中国科技集团乐视正在洽谈出售去年以4.2亿美元购入的北京市中心黄金地段资产，这是该公司现金短绌之际筹措资金的最新举动。
该期债为财政部今年第19期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月21日上午10:35-11:35，4月24日开始计息，招标结束至4月24日进行分销，4月26日起上市交易。
路透上海4月20日 - 中国汽车服务平台--易车控股有限公司董事长李斌周四称，易车近日已从腾讯、百度和京东筹得10亿美元；该公司寻求成为中国最大的在线汽车融资平台。