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亚洲 | 2014年 8月 15日 星期五 08:49 BJT

重发-《新兴市场重要经济事件预告》--8月15日-8月22日

(重发以删除标头赘字) (除特别说明外，均为GMT时间)

8月15日(五)

科伦坡--斯里兰卡央行公布利率决议。(0200)

8月18日(一)

布拉格--捷克央行委员Jiri Rusnok出席新闻发布会。(0830)

8月19日(二)

华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(料不会发布利率声明)。

8月20日(三)

曼谷--泰国央行公布8月议息会议记录。

温特和克--纳米比亚央行举行货币政策委员会会议(1000)。

8月21日(四)

暂无重要经济事件预告。

8月22日(五)

暂无重要经济事件预告。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程 (编译 王颖；审校 张若琪)
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