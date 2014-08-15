重发-《新兴市场重要经济事件预告》--8月15日-8月22日

中国个股：乐视打算出售去年买进的北京地产--消息人士
路透台北/香港4月20日 - 中国科技集团乐视正在洽谈出售去年以4.2亿美元购入的北京市中心黄金地段资产，这是该公司现金短绌之际筹措资金的最新举动。
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8月15日(五)
科伦坡--斯里兰卡央行公布利率决议。(0200)
8月18日(一)
布拉格--捷克央行委员Jiri Rusnok出席新闻发布会。(0830)
8月19日(二)
华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(料不会发布利率声明)。
8月20日(三)
曼谷--泰国央行公布8月议息会议记录。
温特和克--纳米比亚央行举行货币政策委员会会议(1000)。
8月21日(四)
暂无重要经济事件预告。
8月22日(五)
暂无重要经济事件预告。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程 (编译 王颖；审校 张若琪)
路透台北/香港4月20日 - 中国科技集团乐视正在洽谈出售去年以4.2亿美元购入的北京市中心黄金地段资产，这是该公司现金短绌之际筹措资金的最新举动。
该期债为财政部今年第19期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月21日上午10:35-11:35，4月24日开始计息，招标结束至4月24日进行分销，4月26日起上市交易。
路透上海4月20日 - 中国汽车服务平台--易车控股有限公司董事长李斌周四称，易车近日已从腾讯、百度和京东筹得10亿美元；该公司寻求成为中国最大的在线汽车融资平台。