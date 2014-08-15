全球金市：金价在1,300美元上方持稳，周线可能连续第二周上扬

周四公布的数据显示，美国上周初请失业金人数增幅高于预期，金价由此获得支撑。

尽管初请失业金人数增加没有改变劳工市场正在走强的观点，但投资者认为这一迟滞局面将使美国联邦储备理事会(美联储/FED)不会很快收紧货币政策。

欧元区第二季经济成长呈现停滞，因德国经济萎缩及法国经济迟滞。 这进一步增强了黄金的吸引力。

西方与俄罗斯就乌克兰问题关系紧张及中东地区冲突不断，亦支撑金价。

对冲基金Paulson & Co第二季维持其在全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 的持仓，与此同时Soros Fund Management LLC大幅提高了对黄金开采股的投资。

其他贵金属中，白银 料将连续第五周下跌。(完)

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