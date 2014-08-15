全球金市：金价在1,300美元上方持稳，周线可能连续第二周上扬

中国个股：乐视打算出售去年买进的北京地产--消息人士
路透台北/香港4月20日 - 中国科技集团乐视正在洽谈出售去年以4.2亿美元购入的北京市中心黄金地段资产，这是该公司现金短绌之际筹措资金的最新举动。
周四公布的数据显示，美国上周初请失业金人数增幅高于预期，金价由此获得支撑。
尽管初请失业金人数增加没有改变劳工市场正在走强的观点，但投资者认为这一迟滞局面将使美国联邦储备理事会(美联储/FED)不会很快收紧货币政策。
欧元区第二季经济成长呈现停滞，因德国经济萎缩及法国经济迟滞。 这进一步增强了黄金的吸引力。
西方与俄罗斯就乌克兰问题关系紧张及中东地区冲突不断，亦支撑金价。
对冲基金Paulson & Co第二季维持其在全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 的持仓，与此同时Soros Fund Management LLC大幅提高了对黄金开采股的投资。
其他贵金属中，白银 料将连续第五周下跌。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/于春红; 审校 石冠兰/李婷仪)
路透台北/香港4月20日 - 中国科技集团乐视正在洽谈出售去年以4.2亿美元购入的北京市中心黄金地段资产，这是该公司现金短绌之际筹措资金的最新举动。
该期债为财政部今年第19期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月21日上午10:35-11:35，4月24日开始计息，招标结束至4月24日进行分销，4月26日起上市交易。
路透上海4月20日 - 中国汽车服务平台--易车控股有限公司董事长李斌周四称，易车近日已从腾讯、百度和京东筹得10亿美元；该公司寻求成为中国最大的在线汽车融资平台。