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亚洲 | 2014年 8月 15日 星期五 08:53 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息8月15日

**上海证券报**

--记者获悉，一行三会已同意在26个方面支持前海加快金融改革创新，其中有12条属全国首次提出，其中外汇局同意在前海开展QDLP试点，先期批准10亿美元的额度，证监会同意前海符合条件的证券期货经营机构探索开展面向内地和香港两地的证券期货业务等。

**证券时报**

--记者从国开行方面了解到，国开行 于4月获得央行1万亿元抵押补充贷款(PSL)，抵押物为棚改项目贷款，该笔PSL拨付到国开行同业存款项下，目前已提取4,000亿元，该PSL利率今年定为4.5%。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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