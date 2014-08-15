《中国报摘》--其他报纸重要消息8月15日

中国个股：乐视打算出售去年买进的北京地产--消息人士
路透台北/香港4月20日 - 中国科技集团乐视正在洽谈出售去年以4.2亿美元购入的北京市中心黄金地段资产，这是该公司现金短绌之际筹措资金的最新举动。
**上海证券报**
--记者获悉，一行三会已同意在26个方面支持前海加快金融改革创新，其中有12条属全国首次提出，其中外汇局同意在前海开展QDLP试点，先期批准10亿美元的额度，证监会同意前海符合条件的证券期货经营机构探索开展面向内地和香港两地的证券期货业务等。
**证券时报**
--记者从国开行方面了解到，国开行 于4月获得央行1万亿元抵押补充贷款(PSL)，抵押物为棚改项目贷款，该笔PSL拨付到国开行同业存款项下，目前已提取4,000亿元，该PSL利率今年定为4.5%。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透台北/香港4月20日 - 中国科技集团乐视正在洽谈出售去年以4.2亿美元购入的北京市中心黄金地段资产，这是该公司现金短绌之际筹措资金的最新举动。
该期债为财政部今年第19期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月21日上午10:35-11:35，4月24日开始计息，招标结束至4月24日进行分销，4月26日起上市交易。
路透上海4月20日 - 中国汽车服务平台--易车控股有限公司董事长李斌周四称，易车近日已从腾讯、百度和京东筹得10亿美元；该公司寻求成为中国最大的在线汽车融资平台。