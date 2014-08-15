《中国报摘》--其他报纸重要消息8月15日

--记者获悉，一行三会已同意在26个方面支持前海加快金融改革创新，其中有12条属全国首次提出，其中外汇局同意在前海开展QDLP试点，先期批准10亿美元的额度，证监会同意前海符合条件的证券期货经营机构探索开展面向内地和香港两地的证券期货业务等。