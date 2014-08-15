中国汇市：人民币兑美元开盘报6.1503元，上日收报6.1531元

更新版 1-中国汇市：人民币小幅收跌，午后油盘现身助推客盘购汇明显增加

* 人民币小幅收跌，但中间价升值近200点 * 实需购汇较多，油盘亦有大量购汇 * 仍缺乏推动汇价走出区间波动的力量 * 关注本周法国大选 (新增评论和收盘报价) 路透上海4月19日 - 人民币兑美元即期周三小幅收跌，中间价则上调近200点。交易员称，隔夜美元指数明显调整，购汇客盘需求在合适点位持续出手，导致人民币市场价明显低于中间价；午后出现大量油盘购汇，进一步推低汇价。 他们并表示，近期美指连续走弱，在某种程度上缓和人民币贬值压力，当前仍缺乏推动汇价走出区间波动的力量，市场预期的分化也愈发明显。目前市场亦会关注本周法国大选，虽然出现明显超预期的可能性并不大。 “下午突然购汇特别强，发生了踩踏，可能随后央行紧急干预了一下。”一中资行交易员称。 另位中资行交易员亦表示，下午有油盘大量购汇，是今日客盘购汇增加的一个重要原因。 全球汇市方面，欧元周三触及三周高位，因美国收益率下降和对美国总统特朗普财政刺激承诺的疑虑导致美元走软。英国可能举行提前大选，促使英镑维持在六个月高点附近。