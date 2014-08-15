港报财经评论：宁要通胀不要衰退--信报8月15日

宁要通胀不要衰退/ 习广思

债市是否又走在前面？上周美国十年期债息跌穿2.4厘，近日德国十年期债息跌至1厘。发达国家政府债券价格急涨，难道一句资金流入避险便足以解释？全球经济表现惨淡，明知要收水却不敢收。“新债王”Jeffrey Gundlach重申，美国十年期债息将在2.2厘至2.8厘间上落，甚至大有机会跌穿2.2厘水平，意味着债息将停留在低位一段长时间。说好的收水呢？联储局部署2015年加息，通胀回升、增长恢复，但目前的复苏情况，仍未令联储局主席耶伦放心。近期零售数据转弱、楼市上升动力慢，令加息预期降温。市场正在消化美国2015年中加息的预期，问题是第一次加息后，是否再有加息条件？

联储局多番强调加息事在必行，但不寻常宽松政策将维持。意思是联储局宁愿承受通胀上升、政策滞后的风险，都不愿承受经济再衰退。在通胀和衰退两只“老虎”之间，全球大部分央行宁选择前者。英国被投资者视为最有机会加息的国家，第一季失业率跌至5年低位，工资首次跑赢通胀，但5月加息预期最终落空。英伦银行行长卡尼说，会相当长时间保持在历史低位水平。市场原先预期英国在2014年底加息，但卡尼表示，加息视乎工资增长情况。

周三晚英国统计局公布新数据，第二季失业率为6.4%（第一季是6.8%），惟平均工资下跌0.2%，是2009年以来首次下跌。英镑汇价急滑，2014年底加息机会大幅下降，或会推迟至明年2月才首次加息。卡尼明言不急于加息。英国央行不敢贸然加息，一来经济增长不稳，二来央行倾向放松。美国也有同样问题，增长回升、通胀温和、失业率跌，7月平均工资按年增长2%，落后通胀2.1%，工资升幅缓慢也是消费偏弱的原因。再从另一角度看，世界经济形势并不乐观。德国第二季经济萎缩，欧洲经济形势急转直下，复苏憧憬已经变成再衰退隐忧。如果欧洲经济差，英国便要收紧货币政策。环顾亚洲区，澳洲5月已否定加息，最近公布的失业数据反令减息预期出现。日本第二季经济录得三年来最大收缩，安倍经济学第三支箭危危乎。(B01)

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美汇81.7阻力大/ 苏子

美汇指数在7月份升破80心理关口后，一直处于良好的上升势头运行，可惜踏入8月份后，美汇指数突破7月份的81.57高位后，高位仅见81.72便已露出疲态，未能再以单边市形式继续走高，整体走势只是在81.19至81.72间横行争持，完全欠缺明显的趋势。幸而美汇指数在横行争持间仍能守稳在10天平均线支持以上波动及收市，故只要继续稳守不破，整体走势仍然不宜看淡。

昨天欧洲市早段美汇指数所造的81.45低位，刚好为10天平均线支持所在。由于本周美汇指数曾三度迫近上周的81.72高位，可惜最高仅触及81.69便乏力再升，反映美汇指数在81.7附近的阻力奇大，若昨晚及今天美汇指数一直未能克服上周的81.72高位阻力，反而更掉头回落至10天平均线支持以下收市，则短期走势已不宜乐观了，预料8月份的81.19低位支持将有极高机会顺利跌破，留意此低位支持刚好与20天平均线支持相若，因此一旦失守，相信随后的走势将不会好得到哪里去，进一步下试7月份开始升幅的50%及61.8%调整目标（两者分别处于80.73及80.50）的可能性极高！

倘若稍后的美汇指数一如所料般顺利破关而下，相信届时美元兑日圆将有甚高机会受到拖累，再次返回102日圆支持关口以下波动，上周所造的101.48日圆低位将会再次面对严峻考验。由于上周的低位刚好与5月中旬以来一直稳守不破的50周平均线支持相若，故此低位可说是不容有失，一旦顺利跌破，预料美元兑日圆随后将有极高机会逆着目前市场一片看好声而进一步跌破101日圆支持关口及考验上半年的100.73日圆低位支持。英镑兑美元在昨天欧洲市曾低见1.6653美元水平，此低位刚好与200天平均线支持相若。英镑兑美元已自上述低位反弹至1.668美元以上，反映200天支持正发挥巨大支持力。(B09)