《焦点》中国金属贸易商触角伸向新加坡，欲争夺大宗商品交易主导权

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第19期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月21日上午10:35-11:35，4月24日开始计息，招标结束至4月24日进行分销，4月26日起上市交易。
两位消息人士称，迈科集团正在新加坡扩展业务。其与中国第三大铜企金川国际 去年在新加坡成立了合资企业。迈科并未回复置评请求。该集团年销售额达830亿元人民币(约合133.9亿美元)。
由铜产品生产商江苏金辉集团提供支持的GT Metals & Investment，去年末在新加坡启动业务。
**商品交易新格局**
由于宽松信贷枯竭，且贸易商相比银行业者享有更宽松的监管和更低的资本金要求，全球大宗商品贸易正在转型。趁此时机，中国企业在新加坡扩张金属贸易。
瑞士信贷 上月表示将逐步结束大宗商品交易业务，是最新一家结束此业务的大银行。
除金属外，中国还寻求在农产品交易方面提升影响力。中粮集团(COFCO)今年稍早收购了荷兰谷物交易商Nidera和新加坡来宝集团(Noble Group) 农产品业务的多数股权。
这些公司的高管称，在新加坡从事大宗商品贸易的一大优势是，政府根据逐个情况给予慷慨的税项减免，并且大银行、必和必拓 等生产商和协助交易的当地律所全部在场。
新加坡国际企业发展局助理局长Satvinder Singh告诉路透，位于新加坡的金属和矿物交易商五年前只有几家，现在已经超过100家。
“该区域内存在大量机遇，较小型的灵活性更高的企业可以从中获利，”法国兴业银行驻新加坡分析师Mark Keenan说。(完) (编译 李婷仪/王丽鑫/王兴亚；审校 徐文焰/田建华)
该期债为财政部今年第19期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月21日上午10:35-11:35，4月24日开始计息，招标结束至4月24日进行分销，4月26日起上市交易。
路透上海4月20日 - 中国汽车服务平台--易车控股有限公司董事长李斌周四称，易车近日已从腾讯、百度和京东筹得10亿美元；该公司寻求成为中国最大的在线汽车融资平台。
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。