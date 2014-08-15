《焦点》中国金属贸易商触角伸向新加坡，欲争夺大宗商品交易主导权

两位消息人士称，迈科集团正在新加坡扩展业务。其与中国第三大铜企金川国际 去年在新加坡成立了合资企业。迈科并未回复置评请求。该集团年销售额达830亿元人民币(约合133.9亿美元)。

由铜产品生产商江苏金辉集团提供支持的GT Metals & Investment，去年末在新加坡启动业务。

**商品交易新格局**

由于宽松信贷枯竭，且贸易商相比银行业者享有更宽松的监管和更低的资本金要求，全球大宗商品贸易正在转型。趁此时机，中国企业在新加坡扩张金属贸易。

瑞士信贷 上月表示将逐步结束大宗商品交易业务，是最新一家结束此业务的大银行。

除金属外，中国还寻求在农产品交易方面提升影响力。中粮集团(COFCO)今年稍早收购了荷兰谷物交易商Nidera和新加坡来宝集团(Noble Group) 农产品业务的多数股权。

这些公司的高管称，在新加坡从事大宗商品贸易的一大优势是，政府根据逐个情况给予慷慨的税项减免，并且大银行、必和必拓 等生产商和协助交易的当地律所全部在场。

新加坡国际企业发展局助理局长Satvinder Singh告诉路透，位于新加坡的金属和矿物交易商五年前只有几家，现在已经超过100家。

“该区域内存在大量机遇，较小型的灵活性更高的企业可以从中获利，”法国兴业银行驻新加坡分析师Mark Keenan说。(完) (编译 李婷仪/王丽鑫/王兴亚；审校 徐文焰/田建华)