港报财经评论：联想通达，钱景明朗--经济日报8月15日

联想通达，钱景明朗/ 林瑞芬

港股周三午市急冲后，昨又见牛皮争持，25000看似近又这么远！恒指昨收报24,801，跌0.36%；国指报收11,075，跌1.06%，大市成交额810.93亿港元。25,000始终是一个重要的关口，看好的投资者想去又不敢去，需要更强催化剂。恒指在相对高水平，有所波动，周三布局似要突破25,000，但昨日又失望而回，也反映市场人士内心的挣扎，是预期过高，还是为突破前的必然信心考验，后市自有定案。美国那边又吹紧加息预期降温风，因欧洲经济可能比较疲弱，美国无条件提高加息，算是利好支持美股靠稳。技术上，恒指仍看着24,000支持位如守得稳，还是望反覆登高。

腾讯 半年业绩为市场预期上限，而联想 2014/2015财年度首季度所赚亦为市场预期上限。两股毕竟业绩前已跑了一程，昨日都无奈抖一抖，分别跌2.3%及1.4%，分别以130.1港元及11.26港元收市。抖完之后，预计续有机会在沪港通前炒高，事关两股均未有在中国内地股市上市，又是行业的龙头。先同大家剖析联想的业绩，截至2014年6月底止的首季获利2.14亿美元，按年增长23%；期内，营业额103.95亿美元，按年升18.3%；毛利13.49亿美元，按年升13.27%。

联想于全球个人电脑市场已稳保第一之位置，市场份额达19.4%历史新高。在全球个人电脑已趋稳定下，期内，个人电脑及其他个人科技产品的销售收入同比升16%至85.1亿美元。个人电脑方面，联想主要与DELL及HP竞争。据摩通证券本周所刊报告认为，未来全球个人电脑市场将有更多厂商退出，两大供应商联想及HP可能在未来五至七年间，市场份额将由目前的35%增至50%。随着联想的市占率提升，相信其与INTEL零件商或软件公司MICROSOFT的议价能力提升，从而增加利润率的提升空间。2014年度联想个人电脑的经营利润率为3.4%。而摩通估计至2018年度及2019年度，分别跃升至4.5%及4.7%，接近HP的水平。个人电脑已相对饱和，缺乏高增长动力。相反，近年联想积极培植盈利增长苖，随着中国内地4G电讯年代已经来临，相信已届收成的临界点，首季移动产品销售包括手机及平板电脑达15.9亿美元，按季升27%，同比则升32%，所占集团整体销售额为15%。在中国地区，集团智能手机出货量按年上升20%。根据初步行业估计，集团更于期内首次超越三星成为智能手机市场第一位，并且成功提升盈利。(B05)

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券商齐唱好，腾讯目标152元/ 余少文

国企指数重越11,000点后呈现反覆，市场焦点开始转移到业绩表现，业绩披露后一度跌穿130港元的腾讯 ，获大部分证券商力撑，平均目标价152港元。中国内地股市先升后跌，国企指数未能承接上日尾段走高的气势，最后倒跌收场，全日跌118点或1%，收报11,075点，成交额122亿港元，只有26%主板H股可以逆市上升；红筹指数跌40点或0.8%，收报4,770点，成交额81亿港元。指市场焦点在业绩，是因为腾讯公布业绩后，市场担心劲吸金的手机游戏业务未来收益会放缓，累及腾讯昨日差不多由头跌到尾，相反中移动 中期盈利略胜预期，股价立即先跌后升，撑住大市没有扩大跌幅。其实，对腾讯和中移动又爱又恨，因为过去看淡腾讯下，腾讯股价不跌反持续创新高；看好中移动但其股价却跌，离场后便反弹及见多年高位，反映跟这两只恒生指数重磅股无缘。

不过，随着腾讯业绩向好，今年已转势，5月时便指出股价在当时100港元是吸引，指当时的预测数字下，股价可升至134港元，股价升至本周二确实高见134港元。尽管股价昨日下跌，但上调其目标价至157港元，若然股价回落至120港元水平，可以纳入考虑之列。腾讯上半年盈利升59%至123亿人民币，每股盈利1.33人民币，其中第二季盈利58亿人民币，同比升59%，对比第一季赚65亿人民币则环比跌10%；但首季出售电子商务资产，录得19亿人民币特殊收益，如撇除这一次性收益，第二季环比仍录得升幅，表现并不差。股价回落除了是有趁好消息出货因素外，也因为管理层透露次季业绩强劲是受惠手游业务，未来两季手游收入只会大致保持稳定，又因相关业务仍属起步阶段，需小心处理用户体验。

若然第三、四季手游业务只能跟第二季持平，难怪会令投资者担心腾讯的增长空间会受压。如手头上十多份腾讯证券报告中，只有汇丰环球将腾讯投资评级下调至中性，该行解释腾讯第二季手游总收入30亿人民币，高于首季的18亿人民币，也高于该行的21亿人民币估算，若然第三、四季相关收入只能持平，即各季维持30亿人民币，故此下调今年手游收益预测，由120亿人民币降至110亿人民币，明年预测由200亿人民币降至180亿人民币，惟上调目标价至141港元。(B04)