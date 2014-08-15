港报社评：专业团体政治撕裂，续有后遗症--星岛日报8月15日

香港律师会昨晚举行紧急会员大会，大比数通过了对会长林新强的不信任动议，事件反映出专业团体内部政治角力白热化，无论林新强是否辞职，都不能全部解决问题，恐怕还会有不少后遗症。

这次林新强评论中央发表的《一国两制在香港的实践白皮书》，认为内容无损司法独立，触怒了会内一些政见倾向泛民的成员，结果律师会要召开全体会员紧急大会，就3项动议进行表决，包括不信任林新强、要求他收回对《白皮书》的言论，以及发表声明扞衞司法独立。

律师会启动不信任动议投票的门槛，是要有50位会员签名。今次提出动议者，得到240个签名启动机制。在投票前的几个星期，支持和反对动议的两大阵营，各自发挥庞大的动员力量去拉票，活脱脱是今夏占中公投和反占中签名运动大规模动员的缩影，同时反映今时今日政治立场容人之量大幅收窄的社会气氛。

专业团体除了发挥会员执业注册和提升专业水平等基本功能，还要为专业利益，开拓专业发展空间，近10年不少专业都希望开拓内地市场，希望透过内地与香港更紧密经贸安排，扩大香港专业界的北上机遇。如果社会政治气氛对立严重到专业团体负责人避免与内地官员接触，一如早前民主派与中央官员见面般顾忌重重，香港专业发展难免要面对更多障碍。(A06)