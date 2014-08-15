港报社评：印钞六年泡沫处处，实体经济仍虚浮--信报8月15日

环球经济已踏入后金融海啸第6个年头，欧美日央行推出的澎湃货币宽松措施虽然史无前例，但实体经济除了英国和美国有较佳增长外，欧洲多国及日本仍陷于泥沼。从刚公布的德国及法国次季经济数据看，前者GDP按季收缩0.2%，而后者则是零增长，当局并把全年的增长预测由1%调至0.5%。

欧洲两大经济体不济，欧罗区经济按季录得零增长。今天香港公布次季经济增长，财政司司长曾俊华日前已预告，旅客消费、企业投资及私人消费的表现均是2009年首季以来最差，下调全年经济增长预测已无悬念。

各主要央行多年来大印钞票刺激经济，但走到现在，最受惠的还是楼市及股市，由其产生的财富效应撑住消费需求。可是在实体经济之中，一般人对经济复苏感受不强，理由是欧美日以至澳洲等地，实质工资不增反减，无楼无股的打工一族，消费能力裹足不前。

金融海啸其中一个基本原因是美国一般民众长期工资增长停滞，需求不足，美国联储局于是采取低息政策，金融界以次按等财技吹出一个大型楼市泡沫。然而风光过后，遗留下来一个烂摊子，于是各国央行再故伎重施，供应更多的货币，吹起更大和遍及全球的资产泡沫。

人在泡沫中，往往有飘飘然的感觉，美国花旗集团行政总裁Chuck Prince在2007年7月接受英国《金融时报》专访时，道出泡沫中金融界的心态：＂音乐停下来，亦即是说流动性不再，问题会十分复杂，但只要音乐继续，我们就要继续起舞。＂不幸的是，他继续起舞约4个月后便因银行业绩受次按拖累而＂被辞职＂，翌年9月18日，美国发生投资银行雷曼倒闭，惊天动地的金融海啸席卷全球，花旗及多家大型金融机构都要仗政府打救才能经营下去。

6年后的今天，中央银行家又要再面对一旦音乐停下来，会发生什么预想不到的动荡，若大国不逐步有序收回流动性，任由环球资产泡沫四处飘浮，后果可能更严重、更失控。(A02)