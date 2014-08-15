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货币新闻 | 2014年 8月 15日 星期五 09:07 BJT

日本债市：10年期公债收益率跌穿0.50%，触及16个月低点

路透东京8月15日 - 日本指标10年期公债收益率(殖利率)周五早盘中跌穿0.50%，至16个月低点，追随美国公债收益率隔夜跌势走低。

10年期日本公债收益率 跌1个基点至0.495%，为2013年4月以来最低水准。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 石冠兰)
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