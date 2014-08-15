日本债市：10年期公债收益率跌穿0.50%，触及16个月低点

国际油市：油价扳回部分跌幅，但供应过剩仍重压市场
路透新加坡4月20日 - 油价继上日大跌后在周四收复部分失地，因科威特称预计石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动将在今年年中之后延长。
路透东京8月15日 - 日本指标10年期公债收益率(殖利率)周五早盘中跌穿0.50%，至16个月低点，追随美国公债收益率隔夜跌势走低。
10年期日本公债收益率 跌1个基点至0.495%，为2013年4月以来最低水准。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 石冠兰)
路透新加坡4月20日 - 油价继上日大跌后在周四收复部分失地，因科威特称预计石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动将在今年年中之后延长。
路透台北/香港4月20日 - 中国科技集团乐视正在洽谈出售去年以4.2亿美元购入的北京市中心黄金地段资产，这是该公司现金短绌之际筹措资金的最新举动。
路透伦敦4月20日 - 法国公债收益率周四小幅下滑，稍晚将迎来公债标售，时点选在周日总统大选前夕，可能会得到比往常更高的关注度。