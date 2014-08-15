港报社评：德国染欧猪病，欧央势放水抗疫--经济日报8月15日

欧元区上季经济下滑，除受欧猪国拖累，龙头德国亦似被欧猪感染，上季经济负增长。在外需续弱、对俄关系紧张下，德国经济前景阴霾密布，欧央行下月量宽放水的机会骤增。 欧元区昨公布第2季经济较去年同期仅增0.7%，低于首季的0.9%，按季更零增长。欧洲经济表现不济，固受欧猪国拖累，如作为欧元区第3大经济体的大欧猪意大利，已连续两季按季经济收缩，是金融海啸后第3度陷技术衰退，成欧洲经济沉重包袱。 意大利等欧猪国的经济沉疴，市场见怪不怪，欧洲经济的深层问题，实是经济衰疲的欧猪病，正由南欧向北蔓延，感染欧洲强国。其中法国经济连续2季按季零增长，惟此已不算最差，因德国上季经济竟按季收缩0.2%，远逊首季的增长0.8%，半只脚踩进衰退泥淖。 欧洲在欧猪病毒笼罩下，如今连德国亦不幸「中招」，病情更恐难在短期内治癒。此因德国经济的重要支柱是出口，其中欧盟市场占近60%比重，但在意大利等「穷亲戚」经济积弱、需求疲弱，加上对外的中国等新兴国经济与内需又趋缓下，德国出口前景自难乐观。 且德国更面临极大地缘政治挑战，就是俄罗斯和西方交恶，德国经济将首当其冲，因德国是俄罗斯在欧盟最大贸易伙伴，美欧对俄罗斯的经贸金融制裁，难免挫损德国经济，且俄罗斯已筹谋经贸反制措施，尤其针对欧洲，势令德国雪上加霜，其第3季经济恐再负增长，衰退的风险急升。 正因德国亦染上欧猪病，急欲解困，应难再如过去般力阻欧央行放水撑欧元区经济。故欧央行过去碍于德国阻力而讲多过做，下月初议息时则极可能顺水推舟，采取如美国储局般的量宽措施，下重药阻欧猪病毒扩散，避免衰退与通缩肆虐。 故美国储局纵在10月结束量宽停买债，欧洲印钞机却会加力启动，加上日本，以至新兴国如中韩等近月续松货币振经济，全球泛滥资金，难言退潮，环球资产市场吹泡沫游戏仍难结束。(A10)