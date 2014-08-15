港报社评：私人屋苑须加强危树管理--文汇报8月15日

港岛半山罗便臣道私人屋苑Palm Court斜坡上一棵10多米高印度橡树昨日倒塌，压死一名怀胎十月孕妇，腹中儿由医护抢救剖腹产出，情况危殆。再有市民因危树倒塌夺去生命，不仅反映当局的树木管理工作存有不足，更揭示私人屋苑对危树管理疏漏。危树攸关市民生命安全，今次惨剧提醒私人物业业主须重视树木护理，避免伤及途人及承担巨额的赔偿。当局亦应加强检查危树，提高私人物业业主的护树意识，防止类似事件再次发生。

今次塌下的印度橡树树头霉烂发黑，目测应可及早发现，显示当局的检查工作存在漏洞。

私人屋苑业主有责任委托专业公司管理树木，如树木缺乏护理倒塌伤及途人，业主更需承担巨额赔偿。即使屋苑已委托管理公司管理屋苑设施，亦要根据合约条款厘清责任和赔偿比例。

香港树木办表示没有收过事件中相关危树的查询或求助，而塌树位处狭小斜坡，亦不适宜种植大树。事件反映私人业主缺乏处理危树意识和植树知识，加上当局未能有效监督屋苑护树，成为树木管理工作的缺口。香港不少私人楼宇依山而建，树木巨大，当局应加强私人屋苑业主护树意识，改善目测巡查制度。针对香港私人树木管理公司质素参差，当局并应听取专家建议，研究成立树木法，列明树木管理责任。私楼业主亦须提高警觉，聘用专家对屋苑树木进行风险评估，记录树木情况，及早识别问题树木，适时采取措施，避免悲剧重演。 (A05)