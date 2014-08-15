港报社评：李国能云淡风清谈法治，说港情值得品味--明报8月15日

前任首席大法官李国能为《明报》撰文，主要点评《＂一国两制＂在香港特别行政区的实践》白皮书有关法官角色与职能的论述，文章观点精辟独到、要言不烦，从维护法治出发，点出了问题，期望当局澄清；另外，在港事蜩螗、人心虚浮之际，李国能对法治与司法独立前景，表示＂只要每个人都继续保持警惕，我们就毋须灰心＂，既是期盼，也是鼓舞，值得爱护香港的人咀嚼品味。

白皮书把香港的法院视为政府机器的一部分，法官则要按政治要求行事，这样的论述，扭曲香港法院的宪制角色，从根本上冲击司法独立的核心价值。

李国能点评白皮书，主轴与大家关注的法官角色与职能，并无二致，不过，他提纲挈领，精辟独到，寥寥数语，就点出问题与不当之所在。

李国能虽然有点世外高人况味，但是不沾俗务的他，对社会愈趋两极化感到忧虑，他期望未来数月，社会大众在《基本法》的框架理性讨论，一切活动依法进行；另外，他希望各方人士都能以明智和务实态度寻求妥协，并认为妥协的艺术毕竟是政治的本质，也是社会最佳利益之所在。李国能这篇文章，于此滔滔浊世，恍似一缕清泉，值得各方人士品味，清醒一下。他所说的保持警惕，不单就守护法治与司法独立，鼓励港人毋须灰心，掌握权力的人若能同样保持警惕之心，勿为一时一地的斗争需要而使＂一国两制＂变质变调，回归本源去思考香港问题、应对香港事务，则局面肯定会很不一样。(A04)