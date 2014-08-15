中国金融：上半年银行理财余额较上年末增两成，加权平均年化收益5.2%

路透北京8月15日 - 全国银行业理财信息登记系统周五发布报告称，今年上半年银行理财资金账面余额12.65万亿元人民币，较2013年末增长23.54%，为投资者实现收益约2,561.3亿元，加权平均年化收益率为5.20%。

中国理财网上刊登的报告显示，2014年上半年，全国银行业理财市场共发行理财产品 87,718只，累计募集理财资金49.41万亿元，较去年同期分别增长31.25%和47.57%。

报告称，2014年上半年兑付的产品中，预期收益率型产品有66,098只，市场“预期收益兑付实现率”为96.91%。其中，有10.44%的理财产品实际兑付客户的收益率要高于预期的最高收益率。

在资产端，报告表示，截至今年6月30日，理财产品中有8.48万亿投向了实体经济，较2013年末增长约1.56万亿元，占全部理财资金余额的 67.04%。其余的理财资金主要投资于货币市场工具、代客境外理财产品等，用来满足银行流动性管理和风险管理需求，以及客户的个性化需求。

同时，截至6月30日，理财资金投向重点监控行业和领域的资金量从上年末的2,406.61亿元降到2,305.22亿元。其中商业房地产（保障房除外）的余额减少118.04亿元；“两高一剩”行业的余额减少76.81亿元；但地方政府融资平台的余额略有上升，增加约93.46亿元。

全国银行业理财信息登记系统是在银监会指导下，由中央结算公司依托于自身的业务与技术平台，自主设计、开发建设和营运管理，供银行业金融机构进行理财产品报告、登记及相关业务操作的电子化系统。（完）

欲浏览报告全文，请点击 here（完） (整理 李贺; 审校 林高丽)