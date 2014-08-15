中国金融：上半年银行理财余额较上年末增两成，加权平均年化收益5.2%

中国个股：乐视打算出售去年买进的北京地产--消息人士
路透台北/香港4月20日 - 中国科技集团乐视正在洽谈出售去年以4.2亿美元购入的北京市中心黄金地段资产，这是该公司现金短绌之际筹措资金的最新举动。
路透北京8月15日 - 全国银行业理财信息登记系统周五发布报告称，今年上半年银行理财资金账面余额12.65万亿元人民币，较2013年末增长23.54%，为投资者实现收益约2,561.3亿元，加权平均年化收益率为5.20%。
中国理财网上刊登的报告显示，2014年上半年，全国银行业理财市场共发行理财产品 87,718只，累计募集理财资金49.41万亿元，较去年同期分别增长31.25%和47.57%。
报告称，2014年上半年兑付的产品中，预期收益率型产品有66,098只，市场“预期收益兑付实现率”为96.91%。其中，有10.44%的理财产品实际兑付客户的收益率要高于预期的最高收益率。
在资产端，报告表示，截至今年6月30日，理财产品中有8.48万亿投向了实体经济，较2013年末增长约1.56万亿元，占全部理财资金余额的 67.04%。其余的理财资金主要投资于货币市场工具、代客境外理财产品等，用来满足银行流动性管理和风险管理需求，以及客户的个性化需求。
同时，截至6月30日，理财资金投向重点监控行业和领域的资金量从上年末的2,406.61亿元降到2,305.22亿元。其中商业房地产（保障房除外）的余额减少118.04亿元；“两高一剩”行业的余额减少76.81亿元；但地方政府融资平台的余额略有上升，增加约93.46亿元。
全国银行业理财信息登记系统是在银监会指导下，由中央结算公司依托于自身的业务与技术平台，自主设计、开发建设和营运管理，供银行业金融机构进行理财产品报告、登记及相关业务操作的电子化系统。（完）
欲浏览报告全文，请点击 here（完） (整理 李贺; 审校 林高丽)
路透台北/香港4月20日 - 中国科技集团乐视正在洽谈出售去年以4.2亿美元购入的北京市中心黄金地段资产，这是该公司现金短绌之际筹措资金的最新举动。
该期债为财政部今年第19期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月21日上午10:35-11:35，4月24日开始计息，招标结束至4月24日进行分销，4月26日起上市交易。
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