香港个股：阿里巴巴影业称过往会计期间可能存在不恰当财务处理行为

路透香港8月15日 - 前称文化中国的阿里巴巴影业集团有限公司 周五表示，新管理层已就公司的财务及经营状况进行初步审阅，发现过往会计期间可能存在不恰当财务处理行为，并可能未对若干资产计提充份的减值准备。

阿里巴巴集团 今年初以62.44亿港元认购文化中国扩大后已发行股本的60%，其后并改名为阿里巴巴影业。

阿里巴巴影业的声明称，目前未能就有关事件对当前及过去的财务事宜造成的潜在影响发表任何评论，但已针对该等事宜展开进一步相关审阅，以确定相关问题的产生原因、所造成的影响及范围。目前尚未能确定进一步的审阅工作需时多久。

因此，公司预期将无法按上市规定在8月底前公布上半年业绩，其股份将由今天起暂停买卖。

停牌前，阿里巴巴影业周四收报1.61港元。（完）

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