新债招标：中国两年期国债中标利率3.89%，略低于市场预期--业内人士

国际油市：油价扳回部分跌幅，但供应过剩仍重压市场
路透新加坡4月20日 - 油价继上日大跌后在周四收复部分失地，因科威特称预计石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动将在今年年中之后延长。
路透上海8月15日 - 业内人士周五透露，中国财政部稍早招标发行的260亿元人民币两年期固息国债，中标利率为3.89%，略低于3.91%的市场预测均值。
业内人士并透露，该期国债的边际中标利率为3.95%，投标倍数为2.16倍。
此为今年第19期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。
该期债8月18日开始计息，利息按年支付；招标结束至8月20日进行分销，8月22日起上市交易;发行手续费为承销面值的0.05%。（完） (发稿 丁淑琴； 审校 曾祥进)
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路透台北/香港4月20日 - 中国科技集团乐视正在洽谈出售去年以4.2亿美元购入的北京市中心黄金地段资产，这是该公司现金短绌之际筹措资金的最新举动。
路透伦敦4月20日 - 法国公债收益率周四小幅下滑，稍晚将迎来公债标售，时点选在周日总统大选前夕，可能会得到比往常更高的关注度。