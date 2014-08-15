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货币新闻 | 2014年 8月 15日 星期五 10:36 BJT

新债招标：中国两年期国债中标利率3.89%，略低于市场预期--业内人士

路透上海8月15日 - 业内人士周五透露，中国财政部稍早招标发行的260亿元人民币两年期固息国债，中标利率为3.89%，略低于3.91%的市场预测均值。

业内人士并透露，该期国债的边际中标利率为3.95%，投标倍数为2.16倍。

此为今年第19期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。

该期债8月18日开始计息，利息按年支付；招标结束至8月20日进行分销，8月22日起上市交易;发行手续费为承销面值的0.05%。（完） (发稿 丁淑琴； 审校 曾祥进)
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