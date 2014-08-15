芝加哥期市：玉米期货下跌，但料将录得逾四个月来最大单周涨幅

美国农业部周二预计美国玉米产量将达到140.32亿蒲式耳的纪录高点，但仍低于分析师预估的142.53亿蒲式耳。

美国农业部预计美国大豆产量将来到纪录高点38.2亿蒲式耳，接近市场预估。

新作玉米供应将达152.43亿蒲式耳的纪录高位，尽管美国农业部因乙醇使用及出口增加而下修2013/14年期末库存。本年度乙醇需求为51.2亿蒲式耳，较前月增加4,500万蒲式耳。

上周美国大豆出口销售为114.3万吨，高于预估的85-105万吨区间。

一周玉米出口销售为670,700吨，预估区间是600,000至900,000吨，小麦出口销售为338,700吨，预估区间是450,000至650,000吨。

大宗商品基金周四买进约5,000口玉米合约、4,000口大豆合约和3,000口小麦合约。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 536.00 -1.25 -0.23% +1.52% 539.83 45

CBOT玉米 372.25 -1.25 -0.33% +0.68% 376.92 45

CBOT大豆 1052.50 -3.50 -0.33% +0.55% 1081.39 38

CBOT稻米 $12.82 $0.00 +0.00% +0.99% $13.15 46

美国原油 $95.58 $0.00 +0.00% -2.06% $100.28 24

汇率

欧元/美元 $1.336 $0.000 -0.01% -0.02%

美元/澳元 0.931 0.000 -0.03% +0.13%(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红/李婷仪 审校 张涛/于春红)