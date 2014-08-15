《香港报摘》--其他报纸重要消息8月15日

*明报

--太古地产 旗下鰂渔涌太古坊重建，行政总裁郭鹏指出，重建费用有机会超过原定的100亿港元，但是他们仍可以应付。太地主席史乐山称，集团未来仍以香港为家，但遇到合适机会时会外闯。

--今年一手私楼成交继续保持旺盛。代理综合土地注册处数据显示，截至8月13日止，今年一手私楼买卖注册金额已破千亿港元，估计全年注册金额有望超越1,200亿港元。业界预计，新地 将军澳天晋3A期将于短期获批预售，并将与长实 日出康城致蓝天对撼，年底前将军澳势成新盘最瞩目的战场。

*星岛日报

--德林国际 发盈警，指截至6月30止中期业绩溢利大减，主要由于期内并无录得去年同期所录得之1,342.6万港元海关关税拨备拨回；及与去年同期相比，塑胶手板模型分部之材料使用增加以致毛利率下跌。

*苹果日报

--佐丹奴 受累于消费放缓、香港租金高昂以及滙兑损失，中期业绩倒退48.8%至1.74亿港元。展望下半年，佐丹奴指同店销售持续改善，滙兑损失有所减少，惟主席刘国权表示，香港租金要待一、两年后才见明显纾缓。

*东方日报

--中石化 于周三收市后，突然以每股折让5.1%作价，悉数配售所持的2.1亿股中国燃气 股份，套现达31亿港元，市场关注中石化这次“散货”会否影响双方的业务合作。

*文汇报

--花样年 中期纯利倒退68%至1.01亿元人民币，每股盈利2分，不派中期息；主席潘军表示，由于内地上半年房产市场出现下滑及为减低业务压力，故把公司全年销售目标由150亿元下调33.3%至100亿元；上半年开发目标亦由160万平方米减至46万平方米。

*大公报

--受惠智能终端销量按年激增2.2倍，TCL通讯 上半年成功扭亏赚4.41亿港元，首席执行官郭爱平表示，有信心超额完成全年营业额增长45%的目标。然而，受中国市场低迷影响，同系的TCL多媒体 上半年纯利倒退12.4%至1.69亿港元。管理层表示，下半年除欧洲以外所有地区销售将较上半年为佳，全年仍有机会达到持平或略有增长。

--受惠海外业务收入大幅增长67.5%，加上库存问题得到基本解决，匹克 截至今年6月底止上半年纯利大增34.6%，赚1.2亿元人民币，派中期息4港仙。公司主席许景南于业绩记者会上表示，未来将重点开拓海外市场，预计海外市场增速大于中国内地市场，冀未来2年将海外销售点增至100个。（完）