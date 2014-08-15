新债招标：中国三年期地方债利率4.10%，五年期4.16%--业内人士

路透上海8月15日 - 业内人士周五透露，中国财政部稍早代理发行的三年期地方债，中标利率4.10%，五年期品种中标利率4.16%。

他们并透露，上述两期债的投标倍数分别为1.54倍和1.55倍。

上述债为今年第五批地方政府债，总额489亿元人民币，其中三年期包括云南、厦门、辽宁、安徽、贵州、西藏六个省市，五年期品种除上述省市之外，还包括湖北和广西。

具体内容如下:

地区 三年期 五年期

发行额(亿元) 发行额(亿元)

云南 77 77

厦门 6 6

辽宁 40 40

安徽 69 69

贵州 45 45

西藏 5 5

湖北 2

广西 3 --------------------------------------

合计 242 247

今年3月全国人大公布的财政预算案显示，2014年地方财政收支差额4,000亿元，比去年增加500亿元；国务院并同意由财政部代理发行或继续试点由地方政府自行发债弥补地方财政收支差额，并列入省级预算管理。此前财政部公布，今年上海等10个地区试点地方政府债券自发自还总规模为1,092亿元。