更正-金属期市：伦铜持稳但周线可能录得3月来最大跌幅，因经济前景不佳

(更正：因英文有误，内文第二段应改为触及“6月23日以来最低位”，非“7月23日”)

路透悉尼8月15日 - 伦敦期铜周五亚洲盘初持平，但仍可能录得3月来最大周度跌幅，因欧洲和中国经济走软，引燃全球成长疑虑并令金属需求前景蒙阴。

0042GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 持平于每吨6,828.25美元，上日挫跌0.9%，并触及6月23日以来最低位6,821美元。

伦铜期铜本周势将录得3月中以来最大周线跌幅。

上海期货交易所10月期铜合约隔夜市场跌0.6%，报每吨48,740元人民币(7,923美元)。

欧元区第二季经济意外停滞，受累于德国经济萎缩及法国经济迟滞，为欧元区经济情况敲响警钟，其经济并将面临对俄罗斯制裁所带来的冲击。

中国7月新增人民币贷款及社会融资数据双双创下数年新低，M2增速亦低于预期，令市场倍感意外并迅速做出反应。这加大了央行降息的可能性，但政策知情人士认为，其不愿采取更积极的措施，暂时将维持较有针对性的举措不变。

中国国家统计局周四发布的数据显示，中国7月精炼铜(铜)产量63.35万吨，同比增加16.5%。

中国金属贸易商过去一年来在亚洲金融中心新加坡开设办公室并招揽高级精英，旨在把握西方银行退出全球大宗商品交易业务之后的机会。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金