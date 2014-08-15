更正-金属期市：伦铜持稳但周线可能录得3月来最大跌幅，因经济前景不佳

中国个股：乐视打算出售去年买进的北京地产--消息人士
路透台北/香港4月20日 - 中国科技集团乐视正在洽谈出售去年以4.2亿美元购入的北京市中心黄金地段资产，这是该公司现金短绌之际筹措资金的最新举动。
(更正：因英文有误，内文第二段应改为触及“6月23日以来最低位”，非“7月23日”)
路透悉尼8月15日 - 伦敦期铜周五亚洲盘初持平，但仍可能录得3月来最大周度跌幅，因欧洲和中国经济走软，引燃全球成长疑虑并令金属需求前景蒙阴。
0042GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 持平于每吨6,828.25美元，上日挫跌0.9%，并触及6月23日以来最低位6,821美元。
伦铜期铜本周势将录得3月中以来最大周线跌幅。
上海期货交易所10月期铜合约隔夜市场跌0.6%，报每吨48,740元人民币(7,923美元)。
欧元区第二季经济意外停滞，受累于德国经济萎缩及法国经济迟滞，为欧元区经济情况敲响警钟，其经济并将面临对俄罗斯制裁所带来的冲击。
中国7月新增人民币贷款及社会融资数据双双创下数年新低，M2增速亦低于预期，令市场倍感意外并迅速做出反应。这加大了央行降息的可能性，但政策知情人士认为，其不愿采取更积极的措施，暂时将维持较有针对性的举措不变。
中国国家统计局周四发布的数据显示，中国7月精炼铜(铜)产量63.35万吨，同比增加16.5%。
中国金属贸易商过去一年来在亚洲金融中心新加坡开设办公室并招揽高级精英，旨在把握西方银行退出全球大宗商品交易业务之后的机会。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/李爽 审校 张涛/张若琪)
路透台北/香港4月20日 - 中国科技集团乐视正在洽谈出售去年以4.2亿美元购入的北京市中心黄金地段资产，这是该公司现金短绌之际筹措资金的最新举动。
该期债为财政部今年第19期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月21日上午10:35-11:35，4月24日开始计息，招标结束至4月24日进行分销，4月26日起上市交易。
路透上海4月20日 - 中国汽车服务平台--易车控股有限公司董事长李斌周四称，易车近日已从腾讯、百度和京东筹得10亿美元；该公司寻求成为中国最大的在线汽车融资平台。