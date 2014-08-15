伊拉克情势：伊斯兰国极端武装靠出售石油牟利--美国官员

路透华盛顿8月14日 - 美国情报官员周四称，在伊拉克占领多处油田和炼厂的伊斯兰国极端分子在向当地居民区和走私分子出售石油，充实他们雄厚的财力。

官员表示，至少有部分石油被他们占领的一座电厂用于发电。

这些向记者介绍情况，但要求匿名的官员称，极端分子靠强占银行和掳掠民宅与企业，现在掌握了“数亿美元”资金。

“目前来说，(这个组织)资金几乎是自给自足，”一位官员说道。但官员指出，该组织也需要供养手下的武装分子，并资助他们所控制地区的公共服务运营。

官员预计，未来某个时候该组织会出现入不敷出的情况，尤其在他们还在继续扩大控制范围的情况下。