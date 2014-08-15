伊拉克情势：伊斯兰国极端武装靠出售石油牟利--美国官员

中国个股：乐视打算出售去年买进的北京地产--消息人士
路透台北/香港4月20日 - 中国科技集团乐视正在洽谈出售去年以4.2亿美元购入的北京市中心黄金地段资产，这是该公司现金短绌之际筹措资金的最新举动。
路透华盛顿8月14日 - 美国情报官员周四称，在伊拉克占领多处油田和炼厂的伊斯兰国极端分子在向当地居民区和走私分子出售石油，充实他们雄厚的财力。
官员表示，至少有部分石油被他们占领的一座电厂用于发电。
这些向记者介绍情况，但要求匿名的官员称，极端分子靠强占银行和掳掠民宅与企业，现在掌握了“数亿美元”资金。
“目前来说，(这个组织)资金几乎是自给自足，”一位官员说道。但官员指出，该组织也需要供养手下的武装分子，并资助他们所控制地区的公共服务运营。
官员预计，未来某个时候该组织会出现入不敷出的情况，尤其在他们还在继续扩大控制范围的情况下。
官员称，伊斯兰国组织严密。他们以前主要实施自杀炸弹等恐怖袭击，如今已转型成为一个有能力攻城略地，并建立一套管理机制的军事组织。(完) (编译 白云; 审校 张荻)
路透台北/香港4月20日 - 中国科技集团乐视正在洽谈出售去年以4.2亿美元购入的北京市中心黄金地段资产，这是该公司现金短绌之际筹措资金的最新举动。
该期债为财政部今年第19期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月21日上午10:35-11:35，4月24日开始计息，招标结束至4月24日进行分销，4月26日起上市交易。
路透上海4月20日 - 中国汽车服务平台--易车控股有限公司董事长李斌周四称，易车近日已从腾讯、百度和京东筹得10亿美元；该公司寻求成为中国最大的在线汽车融资平台。