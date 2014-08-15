韩国个股：三星电子挥军物联网，将收购家居自动化公司SmartThings

中国个股：乐视打算出售去年买进的北京地产--消息人士
路透台北/香港4月20日 - 中国科技集团乐视正在洽谈出售去年以4.2亿美元购入的北京市中心黄金地段资产，这是该公司现金短绌之际筹措资金的最新举动。
路透旧金山8月14日 - 韩国三星电子 将买下支付系统PayPal共同创办人Max Levchin支持的智能家居平台SmartThings，这是三星迄今为止收购美国新创公司最大的案例之一。
三星电子也加入苹果 和谷歌的“物联网”(Internet of Things)探索行列，研究如何整合连结移动设备和自动调温器、照明等家居设备。
三星并未透露收购的财务细节。但TechCrunch博客7月曾报导，三星正讨论支付逾2亿美元，买下这家成立两年、有55名员工的新创事业。SmartThings曾从创投Greylock和俄罗斯投资者Yuri Milner等募得1,550万美元资金。
SmartThings的技术让人们能够利用移动应用来控制连结设备。该公司称大约有5,000家开发商正在打造连结到其开放平台的设备。公司将继续独立营运，但会把总部从华盛顿特区迁到加州帕拉奥图(Palo Alto)。(完) (编译 张若琪 审校 张涛)
路透台北/香港4月20日 - 中国科技集团乐视正在洽谈出售去年以4.2亿美元购入的北京市中心黄金地段资产，这是该公司现金短绌之际筹措资金的最新举动。
该期债为财政部今年第19期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月21日上午10:35-11:35，4月24日开始计息，招标结束至4月24日进行分销，4月26日起上市交易。
路透上海4月20日 - 中国汽车服务平台--易车控股有限公司董事长李斌周四称，易车近日已从腾讯、百度和京东筹得10亿美元；该公司寻求成为中国最大的在线汽车融资平台。