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亚洲 | 2014年 8月 15日 星期五 09:27 BJT

****《港报快速浏览》--8月15日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要----------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                      
 《香港报摘》--经济日报                                                  
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                          
 
 ----------------------------------社评------------------------------------
 港报社评：专业团体政治撕裂，续有后遗症--星岛日报                        
 港报社评：印钞六年泡沫处处，实体经济仍虚浮--信报                        
 港报社评：德国染欧猪病，欧央势放水抗疫--经济日报                        
 港报社评：私人屋苑须加强危树管理--文汇报                                
 港报社评：李国能云淡风清谈法治，说港情值得品味--明报                    
 
 ---------------------------------财经评论----------------------------------
 港报财经评论：宁要通胀不要衰退--信报                                    
 港报财经评论：联想通达，钱景明朗--经济日报                              
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                  
 台湾报摘                                                                  
    
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