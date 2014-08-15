华泰长城期货：中国期指持仓连续三日下降，多空对峙逐降温

中国个股：乐视打算出售去年买进的北京地产--消息人士
路透台北/香港4月20日 - 中国科技集团乐视正在洽谈出售去年以4.2亿美元购入的北京市中心黄金地段资产，这是该公司现金短绌之际筹措资金的最新举动。
以下内容节选自8月15日的《期货日报》：
周四股指早盘高开振荡，午后快速回落，向下逼近2330点支撑，收盘下跌近23点，跌幅0.97%，量能同步回落。期指成交量温和回落，总持仓连续三日呈下降趋势，多空对峙逐渐降温。A股保证金连续2周出现净流出，资金面提前对周四的下调做出了预示。
从周四的盘中持仓变化来看，空方一直态度积极，主导了期指行情的推进。其中，空方在周三和周四先后两次在2370点附近展开进攻，期指在短时间内迅速增仓下滑，但两次进攻均止于2330点附近，暗示该点位是空方的心理支撑；另一方面，多方本周相对被动，在前期指数大幅上涨后多方普遍选择止盈离场，进攻热情不足。
周四前20席位持仓均有较大变化，IF1408、IF1409、IF1412三份合约加总来看，共增加买单2795手，减少卖单2351手，空方在前期支撑位附近普遍进行了减仓操作，暗示空方继续下攻的意愿不强。另一方面，总持仓从上周最高的19.4万手降至17.3万手，多空对峙显着降温，暗示短期内出现大幅波动的概率较小。(完)
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路透台北/香港4月20日 - 中国科技集团乐视正在洽谈出售去年以4.2亿美元购入的北京市中心黄金地段资产，这是该公司现金短绌之际筹措资金的最新举动。
该期债为财政部今年第19期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月21日上午10:35-11:35，4月24日开始计息，招标结束至4月24日进行分销，4月26日起上市交易。
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