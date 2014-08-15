华泰长城期货：中国期指持仓连续三日下降，多空对峙逐降温

从周四的盘中持仓变化来看，空方一直态度积极，主导了期指行情的推进。其中，空方在周三和周四先后两次在2370点附近展开进攻，期指在短时间内迅速增仓下滑，但两次进攻均止于2330点附近，暗示该点位是空方的心理支撑；另一方面，多方本周相对被动，在前期指数大幅上涨后多方普遍选择止盈离场，进攻热情不足。