金鹏期货：需求淡季逐渐来临，郑州菜粕仍有下调空间

本月美国农业部报告再次调高美国新作大豆产量和期末库存，国内外豆类期货应声低走，本已偏弱的郑州菜粕期货出现恐慌下跌，周三1409合约一度逼近跌停。后市来看，美豆供给增加利空仍未完全消化，而菜粕将转入需求淡季，因此菜粕期货仍有下跌空间。

目前，国产油菜籽已经上市两个多月，但由于菜粕价格偏高，菜粕消费量低于往年，油菜籽和菜粕库存较大。按照国家统计局和国家粮油信息中心的数据， 2014年我国夏收油菜籽产量达到1376万吨，比上年增加34万吨，增幅为2.5%，再创历史新高。而市场预估值则远远低于此数字，认为在900万—1000万吨的概率较大。但即便如此，从菜粕的销售量和价格上看，今年国产菜粕销售仍未见放量。(完)