金鹏期货：需求淡季逐渐来临，郑州菜粕仍有下调空间

中国个股：乐视打算出售去年买进的北京地产--消息人士
路透台北/香港4月20日 - 中国科技集团乐视正在洽谈出售去年以4.2亿美元购入的北京市中心黄金地段资产，这是该公司现金短绌之际筹措资金的最新举动。
以下内容节选自8月15日的《期货日报》：
本月美国农业部报告再次调高美国新作大豆产量和期末库存，国内外豆类期货应声低走，本已偏弱的郑州菜粕期货出现恐慌下跌，周三1409合约一度逼近跌停。后市来看，美豆供给增加利空仍未完全消化，而菜粕将转入需求淡季，因此菜粕期货仍有下跌空间。
目前，国产油菜籽已经上市两个多月，但由于菜粕价格偏高，菜粕消费量低于往年，油菜籽和菜粕库存较大。按照国家统计局和国家粮油信息中心的数据， 2014年我国夏收油菜籽产量达到1376万吨，比上年增加34万吨，增幅为2.5%，再创历史新高。而市场预估值则远远低于此数字，认为在900万—1000万吨的概率较大。但即便如此，从菜粕的销售量和价格上看，今年国产菜粕销售仍未见放量。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透台北/香港4月20日 - 中国科技集团乐视正在洽谈出售去年以4.2亿美元购入的北京市中心黄金地段资产，这是该公司现金短绌之际筹措资金的最新举动。
该期债为财政部今年第19期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月21日上午10:35-11:35，4月24日开始计息，招标结束至4月24日进行分销，4月26日起上市交易。
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